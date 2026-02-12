Minicopa Endesa Valencia 2026: guía completa para no perder detalle, plantillas, horarios, calendario...

València acoge del 19 al 22 de febrero la Copa del Rey de Baloncesto y de forma paralela, se celebrará también la Minicopa con la presencia de las principales canteras de acb, entre ellas, la anfitriona, el Valencia Basket. La competición ha hecho pública ya la composición de las plantillas que lucharán por llevarse el título en València.

Grupos de la Minicopa / ACB

GRUPO A

Valencia Basket, Real Madrid, Basket Manresa y Unicaja Málaga están encuadrados en el Grupo A. Carlos Albert Banyuls dirigirá al equipo taronja.

Valencia Basket / ACB

Real Madrid / ACB

GRUPO B

Fundación CB Canarias / ACB

Gran Canaria / ACB

Casademont Zaragoza / ACB

FC Barcelona / ACB

Arranca el miércoles 18

La Minicopa Endesa Valencia 2026 constará de un total de 18 partidos del torneo. Cada choque será retransmitido en directo por DAZN y el canal oficial de YouTube de la acb y, además. Además, la asistencia a todos los partidos es gratuita hasta completar aforo. La Minicopa se celebrará en l'Alqueria del Basket aunque el plato fuerte, la gran final, se celebrará en el propio Roig Arena.

La competición arrancará el próximo miércoles 18 de febrero a las 14:00 con el Valencia Basket-Unicaja, con otros 11 encuentros correspondientes a la fase de grupos que se jugarán entre ese miércoles y el viernes 20 de febrero.

El sábado 21 será el turno de las semifinales, entre los dos primeros de cada grupo, y de los duelos para determinar la clasificación final de la 5ª a la 8ª posición.

Noticias relacionadas

Por último, el domingo 22 de febrero, además del duelo por la tercera plaza del torneo, será el turno de la finalísima de la Minicopa Endesa Valencia 2026 que, a diferencia de los otros 17 partidos que se jugarán en La Fonteta, tendrá lugar en un escenario incomparable, el flamante Roig Arena.

Fase de grupos / ACB