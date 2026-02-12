Pedro Martínez: "Vamos bien pero no tenemos que dar nada por hecho"

Pedro Martinez se felicitó por haber llegado al descanso de la Euroliga con 18 victorias después de haber ganado este jueves al ASVEL Villeurbanne (82-67) pero dijo que deben tener "los pies en el suelo".

"Vamos bien en esta competición en la que todos los equipos son de alto nivel. Estamos compitiendo muy bien pero quedan diez partidos por delante y no tenemos que dar nada por hecho. Estamos muy bien, si nos hubieran dicho que llegaríamos al descanso con 18 victorias habríamos dicho que sensacional", apuntó en la rueda de prensa posterior al choque.

El técnico destacó la concentración que tuvo su equipo durante todo el encuentro. "El equipo ha estado muy concentrado y teniendo muchísimo respeto por el rival. En defensa bien, incluso los tiros que ha metido Jackson estaban bien defendidos. La solidez defensiva ha sido muy buena y también hemos tirado bien de tres porque aunque defiendas tienes que ir metiendo", recordó.

Pendientes de Costello

Matt Costello ha tenido un problema en el tobillo, veremos cómo va pero lo tenía muy hinchado y no tiene buena pinta. Hay más jugadores que están en tratamiento y veremos cómo evolucionan. Tenemos un viaje duro, con muchas horas de autobús y con toda la carga que llevamos, no es muy positivo.

Pierric Poupet

Por su parte, el técnico del ASVEL, Pierric Poupet, aseguró que eran conscientes de que iba a ser un partido duro y dijo que les faltó cierta dureza en ataque para haber puesto en más problemas al Valencia Basket.

"Creo que podemos hacer mejor cosas simples, por ejemplo con las pérdidas no forzadas que tuvimos muchas. Ellos en la segunda parte dieron un paso adelante en defensa y controlaron mucho mejor a nuestros manjeadores", admitió.