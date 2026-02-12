Pérez Llorca: "Felipe VI asistirá a la Final de la Copa del Rey en València"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca ha confirmado este jueves 12 de febrero que SM El Rey Felipe VI asistirá a la final de la Copa del Rey de baloncesto en València. El Roig Arena acoge la competición del 19 al 22 de febrero y según aseguró Pérez Llorca, Felipe VI presidirá la gran final prevista para el domingo 22 a las 19:00 horas.

Audiencia con Felipe VI

Pérez Llorca ha confirmado la asistencia del monarca tras asistir a una Audiencia oficial con Felipe VI en el palacio de la Zarzuela. A la conclusión y en declaraciones a la prensa, confirmaba la noticia: "Los Reyes siempre tienen una gran sensibilidad y cercanía con todos los valencianos, eso se demuestra en que la Reina Doña Letizia asistirá visitará la industria del calzado en la localidad de Elda y contaremos con la presencia de SM El Rey en la Final de la Copa del Rey de Baloncesto en la ciudad de València. Es una prueba más de esa sensibilidad que muestran siempre con todos los valencianos".

Pérez Llorca y Felipe VI hablaron de la Sail GP de vela

Pérez Llorca también invitó a Felipe VI a asistir a la próxima celebración en València del Gran Premio de España de la Temporada 6 de SailGP, la prestigiosa competición de catamaranes que se disputará en aguas valencianas por primera vez el próximo mes de septiembre: "Es un gran evento deportivo que se va a celebrar por primera vez en la Comunitat Valenciana. Saben que SM El Rey es un gran aficionado a la vela y que en la Comunitat Valenciana tenemos grandes eventos relacionados con la vela, como la Volvo Ocean Race que se celebra cada año en Alicante".

La presencia de SM El Rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey obligará a reforzar el protocolo de seguridad durante la final de Copa. Aunque siempre suele asistir a la final de la Copa del Rey de Fútbol, en otros deportes como el baloncesto, balonmano, voleibol... no es frecuente la asistencia del monarca a las finales coperas. Felipe VI no ha querido perderse la primera gran final en la historia del Roig Arena que se prevé como un gran espectáculo en todos los sentidos.

Pese a que Pérez Llorca ha dado ya por hecho la presencia de Felipe VI en València el domingo 22, Casa Real tiene que confirmalo de forma oficial. Por cuestiones de seguridad, la agenda del monarca no se hace pública hasta última hora.