Seguir en lo más alto no permite derrotas en el Roig Arena

Tras una de las semanas más exigentes de la temporada con hasta tres partidos a domicilio, Valencia Basket regresa este jueves al Roig Arena y lo hace para recibir al LDLC ASVEL Villeurbanne en el partido correspondiente a la vigesimoctava jornada de Euroliga (20:30h). Los taronja, terceros en la tabla a dos victorias del líder, el Fenerbahce, no pueden permitirse derrotas en casa si quieren seguir en el tren delantero y optar, incluso, al liderato.

En frente estará un Lyon-Villeurbanne colista, casi sin opciones de clasificación, que llega al Roig Arena con solo una victoria en los últimos cinco partidos de la competición europea, aunque la semana pasada arañó un meritorio triunfo en la cancha de la Virtus Bologna. La delicada situación clasificatoria del conjunto francés no resta exigencia a un partido enmarcado en una competición que siempre exige dar el máximo.

Sin bajas, pero con precaución

Pedro Martínez puede presumir de contar con su plantilla al completo, sin bajas por lesión, aunque hay algunos jugadores que arrastran algunas molestias, por lo que el reparto de minutos podría estar influenciado en base a dar más descansos de lo habitual.

Pedro Martínez no se fía

El técnico de Valencia Basket no quiere saber nada de la clasificación ni de posibles partidos trampa y valora el duelo frente al ASVEL con la dificultad que merece: "Es una competición muy buena, todos los equipos están muy bien, no lo digo yo, son los resultados. El otro día estos han estado a punto de ganar el Panathinaikos, el París, ganaron a campo del Bolonia hace dos jornadas, que es un equipo que está luchando para meterse al play-in, y es un equipo que compite de fábula".

Pedro dejó claro que de nada sirve confiarse y puso de ejemplo la reciente derrota frente al EFES: "Es un equipo que compite muy bien, que hacen las cosas muy bien, y evidentemente están a la parte de abajo, donde estaba el Efes la semana pasada, que nos ganó. Es una competición que no se puede dar nada por seguro, todos los rivales son muy difíciles, nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos para ganar, tenemos que estar muy concentrados, tenemos que hacer las cosas muy bien hechas, tenemos que saber sufrir, porque si no es así no nos da".

"El que venga pensando que ganaremos fácil viene equivocado, y seguramente se irá a casa cabreado. En cambio, si vienes pensando que es un partido de Euroliga, una Euroliga muy increíble, que hay muy poca diferencia de partidos ganados entre los equipos, y vienes dispuesto a pasártelo bien, pero también sabiendo que será muy difícil ganar, ganes o pierdas, te irás más tranquilo. Digamos que la versión optimista es que todo el mundo puede jugar. Si entramos más en detalle, hay algunos que van un poco más justos, y que están teniendo más problemas. Pero todo el mundo está a disposición", añadió.

Todo un clásico europeo

Los partidos entre Valencia Baket y ASVEL empiezan a ser un clásico en competición europeoa, y es que el de este jueves será el decimoctavo enfrentamiento entre ambos, convirtiéndose así el cuadro francés en el rival más frecuente del historial continental taronja.

Los procedentes, en general, sonríen a los taronja, que han ganado en seis de las ocho ocasiones que el ASVEL ha visitado Valencia, aunque el conjunto francés se ha llevado la victoria en sus dos últimas visitas. El precedente más reciente fue especialmente doloroso, ya que una dura derrota por 69-98 en la jornada 33 de la temporada 2023-24, con Lauvergne y De Colo como ejecutores, acabó con todas las opciones matemáticas de Valencia Basket de avanzar a las eliminatorias.

Sin embargo, en el último enfrentamiento entre ambos, ocurrido esta temporada en tierras francesas en la primera jornada de Euroliga, la victoria fue para los taronja por un igualado 77-80.

Cuidado con Braian Angola

El ASVEL recibió hace poco el varapalo de la marcha del extaronja Nando de Colo, que puso rumbo al Fenerbahce, obligando al conjunto francés a reaccionar en busca de otra estrella anotadora. Y esa estrella la encontró en Liga Endesa con Braian Angola, cuyo impacto está siendo mayúsculo. Hasta el punto de que solo hay un jugador en toda la Euroliga que presente una valoración más alta, Sasha Vezenkov.

El alero colombiano está deslumbrando en su estreno en la EuroLeague con una tarjeta de 18,5 puntos, 3,8 rebotes, 4,2 asistencias, 1,2 recuperaciones y 7,2 faltas recibidas para 23,2 créditos por noche jugando algo menos de 25 minutos.

A nivel general, el ASVEL es un equipo más competitivo de lo que marca la clasificación. Destaca, sobre todo, por el rebote ofensivo y las recuperaciones. En sus últimas citas su nivel de juego ha sido bueno y ha competido de tú a tú en todos los partidos pese a las derrotas.