El Valencia Basket cambia el horario del partido del 19 de marzo: la afición taronja podrá ir a la Cremà

El Valencia Basket recibirá el 19 de marzo en el Roig Arena al FC Barcelona en partido correspondiente a la Euroliga. Un encuentro que por tanto, se celebrará en el día grande de las fiestas Falleras, el día de Sant Josep. El encuentro, en un principio estaba previsto para las 20:30 horas, horario habitual de los partidos de Euroliga. Sin embargo, el club taronja ha anunciado este jueves 12 de febrero que el partido se disputará finalmente a las 18:00 horas y por tanto, se adelanta 2 horas y media con respecto al horario previsto. Así, la afición taronja podrá asistir a la Cremà que comenzará a partir de las 22:00 horas.

Un partido con color fallero

Aunque el 19 de marzo es jueves, al ser jornada festiva en València, el adelantamiento del partido no influirá negativamente en la asistencia. Sin duda será un partido con un gran ambiente fallero y el Valencia Basket tratará de sumarse a la fiesta valenciana celebrando con su afición una nueva victoria.