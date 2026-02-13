Una Euroliga de récords para Valencia Basket

Valencia Basket está completando una temporada de lo más ilusionante. Con la Supercopa conquistada en septiembre como punto de partida, el conjunto taronja está más vivo que nunca en las tres competiciones: Liga Endesa, Copa del Rey y una Euroliga en la que el rendimiento está siendo especialmente alto, ocupando la tercera plaza tras 28 partidos con opciones reales de pelear el liderato antes de comenzar los Play-Off.

Las sensaciones son casi inmejorables, y los datos de victorias refrendan que está a punto de convertirse en la Euroliga de los récords para Valencia Basket. Y es que, a falta de 10 partidos para que finalice la fase regular, el conjunto de Pedro Martínez está a solo un triunfo de igualar su mejor registro en dicha competición, que de momento pertenece a la temporada 2020/21, cuando el equipo entonces dirigido por Ponsarnau sumó 19 victorias.

A falta de todavía 10 partidos y teniendo en cuenta la dinámica de Valencia Basket, se antoja muy complicado no pensar que el equipo vaya a igualar y más adelante superar su récord personal.

Roig Arena, mejor estreno imposible

El de victorias totales no es el único récord que está al caer, y es que la afición taronja ya ha celebrado 12 victorias de su equipo como local en la competición doméstica, un dato que iguala el mejor registro histórico del equipo, cosechado evidentemente en la Fonteta. Un triunfo más en el Roig Arena permitiría a Valencia Basket batir su récord personal de victorias como local en Euroliga.

Las primeras oportunidades para poder clavar la bandera en nuevos registros históricos serán el 25 de febrero en el Buesa Arena ante el Baskonia y el 5 de marzo en el Roig Arena ante el Zalgiris Kaunas.

Kameron Taylor tirando / Germán Caballero

Licencia para soñar

Lo que es evidente es que Valencia Basket es un equipo que se ha ganado la licencia para, como mínimo, soñar. Tanto a nivel nacional como europeo ha demostrado capacidad para vencer a cualquier rival, y eso le abre automáticamente la puerta a pelear los títulos más importantes. La semana que viene arranca la Copa del Rey, competición que se le ha atragantado al equipo los últimos años y en la que tiene la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en su propia casa.

La situación en Liga Endesa es estable. El equipo taronja es segundo en la tabla, a tres victorias del Real Madrid y acechado por un grupo de perseguidores que no han perdido demasiado terreno. Cerrar la fase regular con buenas sensaciones será clave para afrontar unos play-off que se antojan más igualados que nunca.

Valencia. VLC. SPD. Valencia Basket LDLC Asvel Villeurbanne. Segunda parte / Germán Caballero

Y todo mientras lidia con llegar lo más lejos posible en Euroliga, competición en la que ha llegado la hora de dar un salto. A pesar de ocupar la tercera plaza, la igualdad no permite asegurar todavía el 'top-6' que da acceso directo a los play-off, aunque los taronja van por el camino correcto. Ahorrarse esa ronda de play-in es clave para liberar de partidos una temporada que, ya de por sí, es larga y exigente.

Noticias relacionadas

En cualquier caso y sea cual sea el desenlace de la temporada, la Euroliga 2025/26 de Valencia Basket será recordada, casi con total seguridad, como la Euroliga de los récords.