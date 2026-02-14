Alarma Matt Costello y Jean Montero a una semana de la Copa del Rey

Afrontar la Copa del Rey sin un jugador de la talla de Matt Costello no sería precisamente una buena noticia, pero la realidad es que la presencia del interior norteamericano en la competición del KO está, ahora mismo, más en entredicho que nunca.

Costello tiene "un problema en el tobillo", que por lo pronto ya le han dejado fuera del partido frente a Morabanc Andorra que disputa Valencia Basket este domingo. Su baja parecía significar una forma de no correr riesgos y descansar de cara a la Copa, pero las palabras de Pedro Martínez en rueda de prensa no son demasiado esperanzadoras, poniéndo incluso en duda su disponibilidad para la Copa.

"A Matt Costello le están tratando porque ha tenido un problema en el tobillo, que a ver cómo evoluciona, pero que no tiene muy buena pinta", explicó el entrenador de Valencia Basket.

Montero, también con molestias

Pero Costello no es el único integrante de la plantilla que arrastra molestias. El club confirmó este sábado que Jean Montero también será baja para visitar Andorra debido a unos problemas físicos que no especifica. Pedro Martínez tampoco se ha referido directamente al dominicano en la comparecencia de prensa: "Y tenemos más jugadores que ahora están en tratamiento y que veremos cómo evolucionan. En el sentido de que es un viaje que son muchas horas de autobús, con toda la carga que llevamos, y para las espaldas no es muy positivo. Veremos cómo estamos", ha añadido el técnico.

Jean Montero, de nuevo brillante en la Euroliga, con 14 puntos y 15 de valoración. / Germán Caballero

Pilares en el equipo

Las molestias de Costello vienen del partido del pasado jueves ante el ASVEL, en el que Valencia Basket consiguió una victoria importante. Tanto el pívot como Montero son dos piezas clave en el esquema de Pedro Martínez, y cada partido que estén ausentes es un golpe considerable para el equipo.

Noticias relacionadas

Ahora, la prioridad es recuperarlos a ambos para la Copa del Rey que se disputa la semana que viene en el Roig Arena y que se presenta como una gran oportunidad de sumar el segundo título de la temporada tras la Supercopa levantada en septiembre.