Regreso al refugio del Roig Arena para lamerse las heridas

No es, ni mucho menos, el mejor momento de la temporada para un Valencia Basket Femenino que la semana pasada encajó dos derrotas, una de ellas ante Reyer Venecia que puso punto final a su andadura en Euroleague Women esta temporada. Un duro varapalo que debe olvidar cuanto antes para centrar los cinco sentidos en Liga F Endesa, que este domingo a partir de las 12:15 regresa al Roig Arena, el refugio perfecto para olvidar lo sucedido recientemente y remontar el vuelo en competición doméstica.

En frente espera un Joventut Badalona que, si bien tampoco atraviesa el momento más boyante de la temporada, siempre se ha erigido como un rival correoso. El conjunto catalán ha conseguido volver a sumar victorias en este inicio de año tras un final de 2025 plagado de derrotas, y este domingo llega al Roig Arena con tres triunfos en sus últimos diez partidos y un balance total en Liga F Endesa de ocho victorias y doce derrotas, que le permiten ser novenas en la tabla.

La reacción debe llegar sin Fiebich

Y para este partido clave para los intereses de Valencia Basket, Rubén Burgos tendrá que lidiar con las bajas sensible de Leo Fiebich, que sufrió una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha durante el partido en Venecia y es baja indefinida para los próximos partidos. El resto de la plantilla está disponible para el técnico.

Rubén Burgos y Abdelkader analizan el partido

Rubén Burgos reconoció la importancia de volver a jugar en el Roig Arena tras la eliminación en la Euroliga femenina y tras la derrota del pasado fin de semana en la Liga Femenina Endesa ante el Ingeniería Ambiental CAB Estepona para "demostrar ese deseo y ambición" por disputar los títulos tanto de la Copa de la Reina como de la propia liga.

"Toca volver a jugar en casa, con nuestro público y eso es una buenísima noticia para demostrar ese deseo y esa ambición por lo que nos queda por jugar esta temporada", señaló. "No podemos pedirle nada a la afición. Simplemente agradecerle y transmitirle nuestro deseo, nuestra conexión y nuestras ganas junto a ellos de seguir trabajando por conseguir cosas esta temporada. No tenemos ninguna duda de la respuesta que nos han dado en otros momentos complicados y son un grandísimo apoyo", añadió.

Sobre el conjunto de Badalona, el entrenador valenciano habló de la interior Alima Dembelé y la exterior Laura Howard como principales peligros. "Exhiben una capacidadanotadora y física alta y ya fue un foco importante en el partido de ida. Recuperan a Howard y es su principal amenaza, tanto en el uno por uno como en generación de juego", explicó.

La exterior Hind Ben Abdelkader habló de la situación del equipo tras las últimas derrotas y la eliminación europea. "Fue una decepción tanto en Euroliga como en Estepona, pero es lo que hay. En el deporte no siempre se puede ganar y tenemos que seguir porque queda mucho por delante", destacó Abdelkader.

"Creo que la clave va a ser imponer nuestro ritmo desde el principio de partido. Hemos tenido una buena semana de trabajo intenso y lo que tenemos que hacer es poner todo ese trabajo en el campo", concluyó.

Un rival dominado, pero sin confianzas

Valencia Basket ha ganado en los cinco enfrentamientos previos ante Joventut desde 2024, tanto en tierras valencianas como en las catalanas. La temporada pasada, más allá de la Liga Regular, ambos equipos se vieron las caras en los cuartos de final de los play-off de Liga F Endesa y la balanza cayó del lado taronja, que se impuso tanto en la ida como en la vuelta con resultados ajustados. El último precedente, el del partido de la primera vuelta del actual curso, fue una victoria de VBC 71-84 en el Palau Municipal d’Esports de Badalona.

A por el tren delantero

La fase regular empieza a encarar su fase final y Valencia Basket está obligado a firmar una parte final casi perfecta si quiere acabar en lo más alto antes de los Play-off, lo que le daría la posibilidad de contar con factor cancha de cara a todas las eliminatorias. Durante el grueso del curso, Casademont Zaragoza y Uni Girona se han mostrado intratables en el ‘top2’ de la clasificación, con el conjunto taronja en un segundo escalón.

Ahora, sin la Euroliga como otra fuente de desgaste de energía, el equipo de Rubén Burgos puede apurar opciones y recortar la distancia de tres partidos respecto a las catalanas y dos respecto a las aragonesas. La primera oportunidad para remontar el vuelo es ya, en el Roig Arena, el mejor refugio para lamerse las heridas.