DIRECTO| Morabanc Andorra - Valencia Basket: Festival ofensivo del Valencia Basket

El Valencia Basket visita la pista del Morabanc Andorra en la jornada 20 de la Liga Endesa con la intención de recuperar sensaciones tras su última derrota liguera, aunque llega reforzado por un reciente triunfo europeo. El equipo de Pedro Martínez no podrá contar con Matt Costello ni Jean Montero por molestias físicas, con la vista puesta también en la cercana Copa del Rey que se disputará en Valencia. Por su parte, los andorranos afrontan el encuentro en plena lucha por la permanencia y confían en hacerse fuertes en casa, una pista que históricamente se le ha complicado al conjunto taronja. El duelo tendrá además el aliciente del exvalencianista Shannon Evans como principal referencia ofensiva local.

⌚ 3ER CUARTO: 6:35 📍 MORABANC ANDORRA 44 - 67 VALENCIA BASKET: DE TRES KAMERON TAYLORRRRR

⌚ 3ER CUARTO: 7:30 📍 MORABANC ANDORRA 44 - 65 VALENCIA BASKET: DE DOS KYLE KURIC

⌚ 3ER CUARTO: 7:50 📍 MORABANC ANDORRA 41 - 65 VALENCIA BASKET: TRIPLAZO DE KAMERON TAYLOR

⌚ 3ER CUARTO: 8:24 📍 MORABANC ANDORRA 41 - 62 VALENCIA BASKET: DE DOS DE LARREA

⌚ 3ER CUARTO: 9:00 📍 MORABANC ANDORRA 39 - 60 VALENCIA BASKET: TRIPLES DE BADIO PARA ESTRENAR EL LUMINOSO EN LA SEGUNDA MITAD

⌚ 3ER CUARTO: 10:00 📍 MORABANC ANDORRA 39 - 57 VALENCIA BASKET: ¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD, ARRANCA EL TERCER CUARTO!

DESCANSO EN ANDORRA Descanso en Andorra con clara ventaja para el Valencia Basket, que domina 39-57 tras unos primeros 20 minutos muy sólidos en ambos lados de la pista ante el Morabanc Andorra. El conjunto taronja ha impuesto su ritmo ofensivo con un gran acierto exterior y buenas transiciones, destacando especialmente los 16 puntos de Kameron Taylor como referencia anotadora, bien acompañado por el trabajo interior y el reparto de minutos de la rotación. Los de Pedro Martínez han sabido castigar pérdidas locales y controlar el rebote, logrando una renta que llegó a superar los 20 puntos en varios momentos. Andorra necesitará subir su intensidad defensiva y encontrar más fluidez en ataque si quiere meterse de nuevo en el partido en la segunda mitad.

⌚ 2DO CUARTO: 0:00 📍 MORABANC ANDORRA 39 - 57 VALENCIA BASKET: ¡FINAL DEL SEGUNDO CUARTO!

⌚ 2DO CUARTO: 0:03 📍 MORABANC ANDORRA 39 - 57 VALENCIA BASKET: ANOTA LOS DOS TIROS LIBRES PRADILLA