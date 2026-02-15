Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

DIRECTO| Morabanc Andorra - Valencia Basket: Festival ofensivo del Valencia Basket

El conjunto taronja busca recuperar sensaciones antes de la Copa del Rey en una pista complicada, mientras los andorranos necesitan sumar en la lucha por la permanencia

Brancou Badio, en el partido ante el MoraBanc Andorra en Liga Endesa.

Brancou Badio, en el partido ante el MoraBanc Andorra en Liga Endesa. / Eduardo Ripoll

Álvaro García-Granero

El Valencia Basket visita la pista del Morabanc Andorra en la jornada 20 de la Liga Endesa con la intención de recuperar sensaciones tras su última derrota liguera, aunque llega reforzado por un reciente triunfo europeo. El equipo de Pedro Martínez no podrá contar con Matt Costello ni Jean Montero por molestias físicas, con la vista puesta también en la cercana Copa del Rey que se disputará en Valencia. Por su parte, los andorranos afrontan el encuentro en plena lucha por la permanencia y confían en hacerse fuertes en casa, una pista que históricamente se le ha complicado al conjunto taronja. El duelo tendrá además el aliciente del exvalencianista Shannon Evans como principal referencia ofensiva local.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents