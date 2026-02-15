Un jugador descartado por Pedro Martínez y dos bajas obligadas ante el Morabanc Andorra

El Valencia Basket visita este domingo 15 de febrero la cancha del Morabanc Andorra en partido correspondiente a la Liga Endesa. Un encuentro en el que Pedro Martínez no podrá contar con dos hombres de gran relevancia en la plantila: Matt Costello y Jean Montero que arrastran molestias físicas. Por tanto, el técnico catalán sólo ha tenido que hacer un descarte entre los trece jugadores que tenía disponibles para completar el roster de 12 que se medirán al Andorra.

El jugador elegido por Pedro Martínez para descansar este domingo es Isaac Nogués, uno de los jugadores con los que menos cuenta Pedro Martínez.

Preocupación antes de la Copa

A pocos días de la Copa del Rey que se celebra del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena, la prioridad es recuperar a tiempo tanto a Costello como a Montero. Jean Montero también es baja en la visita a Andorra debido a unos problemas físicos que no especificaba el club en la previa del partido. Más seria padece la lesión en un tobillo y que además viene de recuperarse recientemente de otra lesión. Así lo comunicaba el propio Pedro Martínez antes del partido:"A Matt Costello le están tratando porque ha tenido un problema en el tobillo, que a ver cómo evoluciona, pero que no tiene muy buena pinta", explicó el entrenador de Valencia Basket.