Pedro Martínez: "Marcó mucho la diferencia nuestro acierto en el triple"

Pedro Martínez salió más que satisfecho del Pavelló Toni Martí de Andorra y no solo por la clara victoria (75-107), sino por la actitud de unos jugadores que dieron lo máximo desde el respecto al rival, a estar en la parte baja de la clasificación. Eso sí, vio en el acierto en el tiro exterior la clave del holgado triunfo, sentenciado prácticamente al descanso.

Valoración del partido

Ha sido un partido que hemos jugado bien, marcó mucho la diferencia en la primera parte nuestro acierto en el tiro de tres puntos. El Andorra empezó bien haciendo las cosas bien en ataque y en defensa, pero los triples que hemos metido nos han dado un break y una ventaja al descanso que aunque no lo pensábamos, al final fue definitiva. Y en la segunda parte, ellos no han visto muchas opciones de ganar y nosotros hemos recuperado buenas pelotas, hemos hecho bastantes canastas fáciles y es una victoria importante para nosotros. Veníamos con mucho respeto por el Andorra porque en los últimos partidos estaban jugando bastante bien y pensábamos que podía ser un partido difícil, como lo fue en esta pista los dos últimos años, en los que el Valencia Basket perdió.

Brancou Badio, autor de uno de los 15 triples del Valencia BC en Andorra. / acb Photo / Dani Catalán

Los triples, decisivos

El Andorra hizo las cosas muy bien en la primera parte y nos estaba poniendo en problemas, pero es que hemos metido 10 triples con un porcentaje del 45%, entonces, Zan pensará que estaban mal defendidos, pero yo creo que tienen mucho que ver con la calidad y la concentración con la que hemos jugado la primera parte porque les teníamos mucho respeto y creíamos que teníamos que estar muy preparados. Los jugadores lo han hecho muy bien y entonces, en la segunda parte ellos ya estaban sin creer tanto en la victoria. De la Copa no pensamos todavía, ahora estamos hablando de este partido.