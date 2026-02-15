Rubén Burgos: "Todo el equipo ha tenido muy buena mentalidad"

Rubén Burgos, en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Joventut Badalona en el Roig Arena, resaltó la buena actuación global de todo el equipo: "Ha sido un partido bastante completo donde hoy hemos sabido sumar todas, independientemente del rol asignado para el partido de hoy con mayor componente defensivo para algunas jugadoras, con responsabilidad en ataque para otras, alternando quintetos, posiciones... la mentalidad ha sido tanto en la pista como en el banquillo como saliendo en las rotaciones de sumar y así lo hemos hecho con más o menos minutos y con diferentes roles".

Exigente pese a la victoria.

Pese a la contundente victoria, Burgos incidió en que en el último cuarto su equipo había bajado la concentración: "Me hubiera gustado manterner la concentración hasta el final, hemos pedido el último parcial , nos hubiera gustado acabar con más energía ese último cuarto. Habíamos rotado bien, estábamos físicamente frescas. Es cierto que el Joventut ha estado más acertado especialmente desde las individudalidades pero nos ha faltado un poco de energía al final".

Una energía que sí encontró el equipo durante el resto del partido: "nos ha permitido ponernos por delante en el resto de parciales, hemos leído bien el partido, su defensa estaba muy cerrada y nos concedían tiros de tres. Hemos estado bien en esta faceta".

Una actuación sólida

También resaltó la buena labor en el rebote: "En el descanso hemos hablado de cerrar mejor el rebote y lo hemos logrado en la segunda parte, también hemos hablado de seguir forzando pérdidas del rival y también lo hemos hecho. Hemos mejorado los porcentajes en la pintutar que en la primera parte eran un poco bajos".

Rubén Burgos resaltó que esta victoria "cierra una muy buena semana de trabajo. Hemos tenido muy buena mentalidad y este triunfo nos permite recuperar sensaciones y afianzarlas de cara a lo que viene que es muy ilusionante".

Tras tres partidos fuera de casa el técnico destacó la importancia de jugar en el Roig Arena: "Esta victoria es más fácil lograrla en casa, con la afición apoyando desde el principio, es algo que se ha notado, a las jugadoras sentirse apoyadas es algo que les da confianza para desarrollar su juego".

Noticias relacionadas

Burgos destacó la buena labor defensiva de Coffey: "Nia, cuando la fichamos era para que cubriera tanto la posición de 3 como la de 4. Su llegada coincidió con la lesión de Carrera por lo que su primer mes en el equipo prácticamente ejerció de 4 e incluso de 5 en alguna ocasión. Pero también es capaz de 3 y hoy lo ha demostrado ganando claramente su emparejamiento. Es una jugadora intensa y tiene buena mano en el tiro, además de muy buena mentalidad".