Josep Puerto y los otros siete infantiles taronja que llegaron de la Minicopa a la ACB

València acoge desde este miércoles la Minicopa Endesa en una histórica edición en el que los jugadores de los ocho mejores equipos infantiles de España se medirán en un gran pabellón como La Fonteta con el premio gordo de una final el domingo en el mismo Roig Arena.

Un evento que atraerá un año más a ojeadores de toda España y Europa y en el que estará representado un Valencia Basket que ya tiene una larga historia detrás en esta competición, que arrancó en la temporada 2003-04

Aunque es un título que se le resiste a la cantera taronja masculina en un palmarés dominado por el Barcelona, el Real Madrid y el Joventut, el club taronja ha logrado que ocho de sus jugadores que estuvieron algún año en la Minicopa llegaran a debutar en el el primer equipo en la ACB.

Los infantiles del Valencia Basket que jugarán la Minicopa Endesa en 2026. / Jorge Valero

Los ocho canteranos que llegaron al primer equipo

José Simeón y Juan Luis Navarro fueron los primeros en lograrlo. Ambos fueron compañeros en la edición de 2005 y debutaron con el Valencia Basket en 2009 y 2010 respectivamente.

Luis Ferrando, protagonista en la Minicopa de 2010, logró su sueño de llegar al primer equipo en 2017, el mismo año en el que debutó un Josep Puerto que jugó la competición de infantiles en 2013. Dieciséis años después de aquella experiencia con el Infantil taronja, el de Almussafes es el capitán del primer equipo y sueña con tomar el relevo de Víctor Luengo levantando la Copa 28 años después.

El quinto taronja que pasó por la Minicopa y llegó a la ACB fue Alejandro Vera, quien curiosamente disputó el torneo de canteras dos años antes que Puerto, en 2011, con un camino más largo hacia el primer equipo.

Guillem Ferrando y Alejandro Bellver, que debutaron en ACB en 2021, jugaron la Minicopa en 2015 y 2016 respectivamente, mientras que Lucas Marí, ahora en la Universidad de Vermont de la NCAA de Estados Unidos, fue el último taronja en pasar por la Minicopa y llegar al primer equipo, además en apenas tres años de diferencia, desde 2019 hasta 2022.

Lucas Marí, el séptimo por la izquierda, en la Minicopa de 2019. / Jorge Valero

Dos casos de otras canteras

Al margen de estos ocho jugadores formados en la cantera taronja, el Valencia Basket dio la oportunidad de debutar en la ACB con el primer equipo a otros dos jugadores que participaron en la Minicopa con otros equipos.

Son los casos de Pablo Pérez, que debutó de taronja en 2013 tras jugar la Minicopa tres años antes con el Estudiantes; y de Millán Jiménez, que llegó a la ACB en 2020 tras jugarla en 2016 con el Zaragoza.

Millán Jiménez llegó a la entidad taronja en 2018 como junior de primer año y tras jugar 35 partidos con el primer equipo (incluido el de su debut en la Euroliga ante el Milán en la 2019-20), tiene contrato con el Valencia BC hasta 2028, aunque juega cedido en el Hiopos Lleida esta temporada.

Guillem Vives y Jaime Pradilla, otras estrellas de la Minicopa

Aunque no jugó la Minicopa de taronja ni llegó a la ACB de la mano del Valencia Basket, una de las leyendas del club también tuvo un pasado brillante en la Minicopa, Guillem Vives. La jugó con el Joventut en 2007 y debutó también de verdinegro con el primer equipo en 2012.

El catalán llegó al Valencia Basket en el verano de 2014 y se fue en el verano de 2021 como sexto jugador con más partidos oficiales jugados con el Valencia Basket (381).

Otro caso similar fue el de Jaime Pradilla, que disputó dos Minicopa Endesa en las filas del CAI Zaragoza. La primera en 2014, en Málaga, y la segunda en 2015, disputada en Las Palmas. Su debut en Liga Endesa se produjo en la temporada 18/19 con el conjunto zaragozano ante el Baskonia.

Ya de taronja, Pradilla suma casi 350 partidos con el primer equipo en sus seis temporadas en el Valencia Basket. Además, ha superado los 2000 puntos, es el quinto mejor reboteador histórico y recientemente se convirtió en el tercer jugador en superar el centenar de partidos jugados en Euroliga con Valencia Basket.

Medallas taronja en la Minicopa

El Valencia Basket ha logrado colgarse una medalla en la Minicopa en cuatro ocasiones: la plata en la edición de 2006, cuando perdió la final ante el FC Barcelona por 70-63; el bronce en 2010, donde el Valencia Basket se impuso al anfitrión Bilbao Basket por 56-50; el bronce de 2019, al imponerse al Barça Lassa por 71-83 en el partido por el tercer y cuarto puesto y también el bronce logrado en la temporada 2021-2022.