La Copa del Rey del Roig Arena atrae a las aficiones de los 18 equipos de Liga Endesa

Se acabó la espera. La Copa del Rey de baloncesto 2026 entra en escena y lo hace en una ciudad de Valencia que ya está preparada para acoger una de las semanas más importantes del año del baloncesto español. Hasta el jueves no arrancan las hostilidades, siendo Valencia Basket, el equipo anfitrión, quien abre la veda en su partido de cuartos de final ante el Joventut, pero las aficiones de toda España irán llegando a la ciudad a lo largo de la semana para vivir en primera persona la magia de la Copa.

Una magia cuyo magnetismo, unido al indudable atractivo que genera un escenario como el Roig Arena, han convertido en la Copa del Rey de Valencia en la más plural: no solo se desplazan a la ciudad aficionados de los ocho equipos que disputarán la Copa, sino que lo harán seguidores de los 18 que conforman la Liga Endesa. Y es que nadie quiere perderse la competición del KO. La ACB tiene entradas vendidas a aficionados de los 18 clubes y 12 de ellos disponen, al menos, 80 entradas en su poder.

Aficionados de Real Madrid, Murcia y Barça, los que más se desplazan

Los abonos, que salieron a la venta a mediados del pasado mes de diciembre, están todas agotadas, por lo que las más de 15.000 butacas de las que dispone el Roig Arena tendrán un color impactante. Por razones obvias, la de Valencia Basket será la afición con más presencia, siendo la que mayor porcentaje de abonos tiene. En cuanto a los que se desplazan, Real Madrid, Murcia y Barça, en ese orden, serán los equipos que cuenten con más apoyo en su carrera hacia el título del KO.

Jueves a las 13 h, bienvenida a todas las aficiones

Más allá de las coincidencias que puedan darse a lo largo de la semana entre los aficionados que hayan decidido viajar más pronto, será el jueves a partir de las 13 horas el momento en el que todas las aficiones serán protagonistas del acto de bienvenida. El lugar escogido es la Plaza del Tossal, ubicada en en pleno centro histórico de la ciudad, concretamente al final de la calle Caballeros, conectando áreas clave como Bolsería, Quart y el barrio del Carmen.

La Fan Zone se ubicará en el Parque de l'afició / ACB

El tradicional encuentro de las aficiones

Ya con la competición en marcha, el sábado, día de las semifinales, será cuando tenga lugar el tradicional encuentro de aficiones, todo un clásico en cada edición de Copa del Rey que acostumbra a realizarse en lugares emblemáticos de la ciudad que acoge la Copa. Este año, las aficiones de todos los equipos realizarán un pequeña marcha que concluirá en la plaza situada entre La Fonteta y el Roig Arena, desatando una fiesta perfecta de hermandad entre aficionados de todos los equipos.

¿Cómo será el reparto de aficionados en las gradas del Roig Arena?

La disposición de aficionados dentro del Roig será de la siguiente manera: el anillo superior del pabellón es el destinado a las aficiones en masa, que estarán separadas por bloques, mientras que el resto de butacas eran de venta libre, es decir, habrán mezclados aficionados de todas las aficiones. Cabe recalcar también que unas 1.000 personas pertenecerán a los palcos VIP de los que dispone el recinto.

En cuanto a la afición de Valencia Basket del anillo superior del Roig Arena, el muro taronja estará ubicado entre el sector 315, más o menos a la mitad, hasta el sector 318 en su totalidad. La afición valenciana estará rodeada por dos bloques de aficionados del Barça, que en su casi sí están separados en dos grupos por decisión de la acb. Las butacas del público taronja son de categoría 7 y 6, siendo las primeras de mejor visibilidad.