Dani Miret: "El Valencia BC tiene la presión de ganar en casa y eso puede ser una trampa"

Dani Miret, entrenador del Joventut Badalona, rival en cuartos de final del Valencia Basket en la Copa del Rey, este jueves 19 de febrero, se ha mostrado ambicioso sobre las opciones de su equipo en la Copa del Rey, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia, y a la que los verdinegros acuden con la intención de "ganar".

"Nuestro plan es muy claro: ir a por la Copa desde el primer partido. ¿Que si vamos a disfrutar? Vamos a competir. Yo disfruto cuando competimos y cuando ganamos", ha declarado Miret desde el parqué del Olímpic de Badalona.

La Penya debutará el próximo jueves ante el anfitrión, el Valencia Basket, el primer escollo para levantar un título que se le resiste desde 2008, y este lunes abrió el Olímpic a la prensa para valorar su participación en el torneo del KO.

La presión para el Valencia Basket

Pese al duro emparejamiento que deparó el sorteo para su equipo, Miret ha restado importancia a debutar ante el cuadro local, uno de los que está más en forma de toda Europa. "Tener la presión de ganar jugando en casa, con toda la responsabilidad que eso conlleva, también es una trampa", ha reflexionado el técnico catalán. "Y los ocho equipos que están en la Copa han demostrado que son muy competitivos y sabíamos que cualquiera iba a ser una amenaza", ha añadido.

Miret tiene claro que, par ganar una Copa, hay que "superar momentos complicados" y se ha mostrado convencido de que, contra el conjunto 'taronja', los van a tener.

"Puede haber un momento en el que nos veamos 10 abajo y que el pabellón sea un fiesta, pero no nos podemos rendir, porque nuestras posibilidades van a pasar por ahí, por ser capaces de superar las adversidades. Para mí, la clave es creernos que podemos ganar este Copa, porque tenemos equipo para hacerlo", ha apuntado.

Miret ha advertido que les espera "un partido muy físico" ante "'un equipo top-3' de la Euroliga" y que está dirigido por Pedro Martínez, "sin duda, uno de los entrenadores que más sabe, que siempre ha aportado iniciativas nuevas y que actualmente tiene un estilo que le han copiado incluso entrenadores que han acabado en la NBA".

Vienen de ganar al Valencia Basket

Hace dos jornadas, en la Liga Endesa, el Joventut ganó a los valencianos (90-87) gracias al "dominio del rebote" y el control del ritmo del partido.

"Conseguimos jugar muchas posesiones de cinco contra cinco, que es lo que menos les conviene a ellos, pero aquí venían de doble jornada de Euroliga y el partido de Copa sera muy diferente", ha analizado Miret sobre el último duelo.

Y es que el preparador catalán está convencido de que, este jueves, el Valencia les planteará "una batalla atlética de energía, de intensidad y velocidad muy importante" desde el primer minuto.

"Nosotros no podemos dejarnos nada. Tenemos que hacer un partido, en cuanto a competitividad y en cuanto a segundos esfuerzos, casi perfecto, si queremos ganar", ha alertado.

Para lograrlo, Miret confía en sentir el apoyo de la afición verdinegra en los momentos difíciles: "Mucha gente del Joventut va a hacer un gran esfuerzo por estar allí y de nosotros depende que esa gente se vaya orgullosa de haber visto un equipo que lo ha dado todo y se lo ha creído de verdad. Tenemos que utilizarlos como una motivación más".

Un equipo experimentado

Jugadores como Ricky Rubio, que ha ganado tres veces la Copa, Adam Hanga, con otras tres, o Ante Tomic, que ha levantado el título cuatro veces, tiene experiencia de sobras en la competición.

Miret sabe que "los jugadores que ya lo han probado y saben lo que es", transmiten en el vestuario esas "ganas" de conquistar "un torneo muy especial" al resto de sus compañeros.

"Pero no queremos oír que somos un equipo veterano. Creemos que nuestros líderes tiene ese punto de locura suficiente como para ir allí y tener fuego en la mirada. Que todo el mundo vea que vamos a por el título", ha insistido.

Si su equipo llega a la final, disputará tres partidos en cuatro días, pero el entrenador de la Penya prefiere no pensar más allá del primer duelo que le medirá al anfitrión.

"Tenemos la suerte de que jugamos el jueves, que es una cosa que para nosotros es buenísima, porque tendríamos un día más de descanso. Pero, siendo sinceros, no nos dejaremos nada en el primer partido. Es una final para nosotros, tenemos la ilusión máxima de ganarlo y, lo que venga después, ya lo asumiremos como podamos", ha afirmado.

Ni siquiera piensa Miret en un refuerzo de última hora que les pueda ayudar en la rotación. "No creo que llegue y, si llega, tocará adaptarlo y extraerle rendimiento, pero será circunstancial. Yo solo pienso en lo que tenemos aquí. Creo que el 90% de nuestras posibilidades pasan por los que tenemos aquí ahora", ha sentenciado.