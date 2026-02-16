Guía de la Copa del Rey Valencia 2026: agenda, programación, cómo llegar, horarios, actividades paralelas, fan zone...

Todo está preparado para que este jueves 19 de febrero arranque la Copa del Rey de Baloncesto que hasta el domingo 22 situará a València en el foco del mundo del baloncesto. El escenario será el Roig Arena, un recinto que ha hecho posible que la competición del KO regrese a la capital del Turia 23 años después.

Cómo llegar al Roig Arena

El Roig Arena se encuentra situado en la Avenida Antonio Ferrandis de València, una zona perfectamente comunicada y muy cerca de la Ciudad de la Artes y las Ciencias.

Autobús

Las líneas de autobuses con parada cercana al Roig Arena son: L7, L13, L14, L35, L99 de la EMT.

Taxi

La parada de taxi más cercana está ubicada en la Avenida de Antonio Ferrandis junto a la puerta E.

Tranvía

La parada de tranvía más cercana más próxima es la línea 10 de Quatre Carreres

Uber

Transporte cómodo y sencila a través de su app, con un punto exclusivo de recogida ubicado en el Parking privado en la planta -1.

Mapa del Roig Arena / Roig Arena

Párking

Junto al Roig Arena existe también un amplio párking con varias plantas Dirección

Avda Hermanos Maristas 16D, Quatre Carreres, (46013), Valencia.

Horarios y programa de competición de la Copa del Rey

Cuadro de la Copa del Rey / ACB

Los emparejamientos del sorteo son los siguientes:

Jueves 19 de febrero:

18:00h Valencia Basket – Joventut Badalona (B)

21:00h Real Madrid – Unicaja (A)

Viernes 20 de febrero:

18:00h Kosner Baskonia o UCAM Murcia- La Laguna Tenerife (D)

21:00h Barça – UCAM Murcia o Kosner Baskonia (C)

Sábado 21 de febrero:

18:00h Semifinal 1: Ganador eliminatoria B vs. Ganador eliminatoria A

21:00h Semifinal 2: Ganador eliminatoria D vs. Ganador eliminatoria C

Domingo 22 de febrero:

19:00h Final: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2

Fan zone

La ACB con el apoyo de las instituciones y patrocinadores, ha preparado un gran espacio copero por el retorno a Valencia del trofeo después de 23 años, una gran Fan Zone en el parque de la Afición que conecta el Roig Arena con la Fonteta con más de 90.000 metros cuadrados de baloncesto y diversión (un espacio equivalente a 250 canchas de baloncesto). Esta Fan Zone, de acceso totalmente gratuito, será el centro de la Copa, con actividades, food trucks y barras.

Del jueves 19 al domingo 22 de febrero (11 a 21h jueves a sábado, 11 a 19h el domingo).

Habrá mucho baloncesto, con infinidad de retos para todas las edades gracias a los patrocinadores de la Copa del Rey, pero también conciertos, música en directo y espectáculos diversos.

La fiesta de las aficiones como eje principal: el sábado 21, a las 12h, se celebrará allí el encuentro de aficiones, la gran fiesta del baloncesto con miles de personas seguidoras de todos los equipos. El aparcamiento sito junto a L’Alqueria será el punto de encuentro inicial.

Música en directo

DJ Nano, uno de los mejores DJ de España, pondrá el ritmo el sábado en el descanso de la segunda semifinal. Y al acabar el partido, la fiesta continuará con él pinchando de 23:30 a 01:00h en el escenario de Endesa en la Fan Zone.

La M.O.D.A. el domingo en el descanso de la final. Antes, en el que será el inicio real del evento el jueves 19 de febrero a las 17:45h, la ACB ha preparado un espectáculo que dará salida a la competición, con Little Spain y Last Lap.

Comando Copa

El show también traspasará el ojo del Roig Arena a través del Comando Copa, un grupo de 25 artistas encabezado por Pablo de Torres y GDN, que se desplazará con performances en puntos estratégicos de la ciudad y con actuaciones diarias en la Fan Zone. Pero también estarán en el Roig Arena, animando durante los partidos.

Minicopa Endesa

La Minicopa Endesa arrancará el próximo miércoles 18 de febrero a las 14:00 con el Valencia Basket-Unicaja, con otros 11 encuentros correspondientes a la fase de grupos que se jugarán entre ese miércoles y el viernes 20 de febrero. El sábado 21 será el turno de las semifinales, entre los dos primeros de cada grupo, y de los duelos para determinar la clasificación final de la 5ª a la 8ª posición. La cita es en La Fonteta con entrada gratuita.

Así será la Minicopa / ACB

Por último, el domingo 22 de febrero, además del duelo por la tercera plaza del torneo, será el turno de la finalísima de la Minicopa Endesa Valencia 2026 que, a diferencia de los otros 17 partidos que se jugarán en La Fonteta, tendrá lugar en un escenario incomparable, el flamante Roig Arena.

Noticias relacionadas

Cada choque será retransmitido en directo por DAZN y el canal oficial de YouTube de la acb.

Fase de Grupos / ACB