Un rival del Valencia Basket pierde a su estrella: ¡se marcha a la NBA por una millonada!

La etapa del extaronja Joan Peñarroya en el Partizan de Belgrado sigue marcada por la inestabilidad. Cuando el técnico catalán parecía haber encontrado una línea competitiva tras un inicio irregular después de la salida de Zeljko Obradovic, el conjunto serbio vuelve a sufrir un golpe importante en plena temporada de Euroliga, donde además es rival del Valencia Basket.

El equipo de Belgrado llegaba con mejores sensaciones pese a la reciente derrota frente al Real Madrid, pero la dinámica positiva se rompe con la inesperada salida de Cameron Payne, quien había asumido galones en la dirección tras la lesión de Carlik Jones. Con sólo nueve victorias en la presente campaña europea, marchan penúltimos en la tabla y a finales de marzo recibirán al cuadro de Pedro Martínez en territorio serbio.

Cameron Payne vuelve a la NBA tras un breve paso por Europa

Según adelantó Mozzart Sport, el base estadounidense ha decidido poner fin a su primera experiencia europea apenas unas semanas después de su llegada. Payne regresa a la NBA para incorporarse a los Philadelphia 76ers, franquicia en la que ya jugó en 2024.

Su salida supone un nuevo contratiempo para Peñarroya, que había encontrado en él al líder exterior del equipo mientras Jones estaba fuera de las pistas. Durante su etapa en Belgrado, el base firmó números sólidos en Euroliga que le han servido para dar un nuevo salto de continente:

12,4 puntos por partido

2,3 rebotes

3,9 asistencias

A nivel individual cumplió con las expectativas, aunque su adaptación al estilo de juego europeo y al criterio arbitral no siempre fue sencilla.

Un traspaso récord para el Partizan en el siglo XXI

El regreso de Payne a la NBA dejará en las arcas del Partizan una compensación cercana a 1,75 millones de dólares, lo que se convierte en el mayor traspaso saliente del club en lo que va de siglo. Un ingreso relevante, aunque insuficiente para compensar la pérdida deportiva de un jugador en el que el cuerpo técnico confiaba plenamente.

Darius Thompson, en el partido entre el Valencia Basket y el Partizan de Belgrado. / F. Calabuig

En su anterior etapa con Philadelphia, el base promedió 9,3 puntos y 3,1 asistencias en 31 partidos, cifras que avalan su regreso a la liga estadounidense.

Impacto en la temporada y en la Euroliga

La marcha de Payne obliga ahora al Partizan a reajustar su rotación en un momento clave del curso, con la lucha por los puestos de playoff de Euroliga más abierta que nunca y con duelos directos por delante, incluido el enfrentamiento ante el Valencia Basket, rival directo en la competición.

Para Peñarroya, la prioridad vuelve a ser reconstruir el equilibrio del equipo y encontrar una nueva referencia exterior que mantenga al Partizan competitivo en Europa. La temporada sigue siendo larga, pero en Belgrado los sobresaltos no dan tregua.