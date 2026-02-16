El Valencia Basket, un fijo en la Copa del Rey aunque sólo la ha conquistado una vez en su historia

El Valencia Basket afronta esta semana (del 19 al 22 de febrero) la Copa del Rey, un torneo del que es un participante prácticamente fijo desde 1998. Desde que se clasificó para su primera Copa del Rey los taronja sólo han faltado a la cita en dos ocasiones: en la temporada 2006-2007 y en la 2011-2012. Este año, después de 23 años, la Copa vuelve a disputarse en València con el club taronja como anfitrión en su flamante nuevo pabellón, el Roig Arena que se prepara para vivir una de sus primeras grandes citas deportivas.

Los taronja afrontan el reto de romper, con el apoyo de su afición, el maleficio de la Copa, un trofeo que sólo han levantado en una ocasión, en 1998. Fue en el siglo pasado, en el milenio pasado, cuando aquel Pamesa Valencia apenas podía hacer presagiar el potente y profesional club que es en la actualidad. En Valladolid, y en su primera experiencia en la Copa, los de Miki Vukovic se proclamaban campeones. Desde entonces han pasado casi tres décadas 25 participaciones participaciones (la de este año será la 26ª) y cinco finales disputadas. Tras ganar el título en Valladolid 98, el Valencia Basket rozó también la victoria en otras cuatro ocasiones en las que alcanzó la Final, aunque sin éxito: 2000, 2006, 2013 y 2017. Además, en 8 ocasiones ha alcanzado las semifinales: (2001, 2003, 2005, 2010, 2011, 2014, 2020, 2024).

1997-1998, debut y título

En 1998, el entonces Pamesa Valencia, en la tercera temporada del mítico Miki Vukovic en el banquillo, superaba al todopoderoso TAU de Sergio Scariolo por 64-72 en cuartos de final en un partido en el que brilló el valenciano Nacho Rodilla, autor de 19 puntos y 4 asistencias. En semifinales el rival fue el Fórum Valladolid, al que los taronja también superaron por 73-78. En la final esperaba el campeón, Pinturas Bruguer Badalona, pero desde poco después de comenzar, se vio que la Copa iba a viajar a Valencia. Vukovic le ganó la partida a Julbe, Rodilla a Turner y Pamesa Valencia tumbaba al campeón 89-75. Pamesa Valencia, aquel 2 de febrero de 1998 escribía una página brillante en su historia y daba un salto de calidad. El primer gran título conllevaba además la clasificación por primera vez para Europa, el pase a la Copa Saporta. Por primera y única vez hasta ahora, un jugador valenciano, Nacho Rodilla, era elegido MVP de la Copa.

El equipo campeón de la Copa de Valladolid / VBC

1998-1999, primera edición en València

Por primera vez la Copa del Rey se celebraba en València, en la Fonteta, con el Valencia Basket como vigente campeón como anfitrión. Sin embargo, la defensa de la corona acabó pronto, en cuartos de final. El Caja San Fernando acababa en el primer cruce con el sueño taronja.

1999-2000, segunda Final para los taronja

El Valencia Basket, en Vitoria, alcanzaba la segunda final copera de su historia, aunque esta vez se tuvo que conformar con su primer subcampeonato. La victoria contundente en cuartos ante Unicaja, les enfrentaba en semifinales al Barça de un joven Gasol que acabó doblegado ante la pareja taronja, Hopkins-Tanoka y el 75-73 clasificó a Pamesa Valencia para su segunda final de Copa. Allí esperaba Estudiantes, el equipo que trucó la racha de victorias consecutivas, y el equipo que privaría a Pamesa de alzarse con el segundo cetro en tres años. Alfonso Reyes, MVP de la Final, decantó la balanza.

2000-2001, la 'revancha' de Gasol

Tras superar Adecco Estudiantes en cuartos de final, esta vez en semifinales, el Pamesa Valencia caía ante el FCBarcelona, liderado por un explosivo Pau Gasol que dejó sin opción alguna al equipo de lograr el pase a la final. Aquel Gasol conquistaría su primer MVP volando en la final ante Real Madrid.

2001-2002, adiós en cuartos frente a Unicaja

La Copa del Rey, celebrada en Vitoria, pasó sin pena ni gloria, con derrota en cuartos de final ante Unicaja Málaga.

2002-2003, la Copa, de nuevo en València

El Valencia Basket ejercía de anfitrión de la Copa pero de nuevo no le acompañó la suerte. En el partido de Cuartos de Final ante Gran Canaria Grupo Dunas, Alessandro Abbio sufría una gravísima lesión de rodilla que le apartará de las pistas hasta final de temporada. Luego equipo caía ante el TAU se semifinales, no pudiendo llegar a la final deseada en casa.

2003-2004, derrota en cuartos ante el anfitrión

En una temporada marcada por el debut del Valencia Basket en la Euroliga, la Copa se disputó en Sevilla, donde los valencianos cayeron derrotadso en cuartos de final a manos del anfitrión, el Caja San Fernando.

2004-2005, los taronja llegan a semifinales

En la Copa del Rey de Zaragoza, el Valencia BC supera los cuartos de final con victoria ante Winthertur FCBarcelona por 76-83 con una buena tripleta formada por Oberto, Tomasevic y Rakocevic. En semifinales, el acierto de Rakocevic y Montecchia parece acercar la final, pero Unicaja reaccionó rápido de manos de Garbajosa y Herrmann y el Valencia BC caía en semfinales.

2005-2006, tercera final:se roza el segundo título

El Valencia BC llega a la Copa del Rey de Madrid como cabeza de serie con un balance lo que encuadra al equipo con Akasvayu Girona en cuartos de final. El partido se solventa con una cierta facilidad por 82-68, y el equipo se prepara para las semifinales ante el actual campeón, Unicaja. El partido comienza igualado, pero pronto se empieza a notar la ligera superioridad valenciana, que con una gran defensa sentencia el choque y se lleva el pasaporte para la final. En la final, se toparon con el TAU y un espectacular Pablo Prigioni logra su record de asistencias privando a los valencianos de la gloria.

2006-2007, única ausencia de la Copa desde 1998

La temporada 2006-2007 supone un paréntesis en la historia copera del Valencia BC ya que, desde 1998, es el único año en el que no ha participado el equipo valenciano. Tras una primera vuelta convulsa que derivó en el cese de Ricard Casas y la llegada al banquillo de Fotsis Katsikaris, el Valencia BC no logró meterse entre los 8 primeros y por tanto, se quedó fuera de la Copa de Málaga.

2007-2008, el Valencia BC se topa frente al Joventut de Rudy

El Valencia BC, tras un año de ausencia, regresaba a la Copa aunque lo hacía con un equipo mermado por las lesiones que nada pudo hacer en cuartos de final ante el DKV Joventut, a la postre campeón de la competición con un estelar Rudy Fernández.

2008-2009, de nuevo derrota en cuartos

El conjunto valenciano plantó cara al potente TAU pero acabó sucumbiendo en cuartos de final. Los vitorianos acababan ganando la Copa.

2009-2010, alcancan las semifinales

La Copa de la temporada 2009-2010 se celebró en Bilbao, donde el Valencia BC alcanzó las semifinales y dio una buena imagen tras eliminar a Asefa Estudiantes en cuartos de final. Sólo un gran Barça le apartó de la final.

2010-2011, de nuevo semifinalista

La Copa del Rey tendría lugar en Madrid, donde el Power Electronics Valencia, ya con David Navarro, eliminó al Blancos de Rueda Valladolid en cuartos de final, pero cayó en semifinales ante el anfitrión, el Real Madrid, que caería frente al Regal Barça.

2011-2012, un año sin Copa para el Valencia BC

El Valencia BC por segunda vez desde 1998, se quedaba fuera de la Copa del Rey. La no clasificación le costó al valenciano Paco Olmos su destitución como entrenador y la llegada de Velimir Perasovic al banquillo.

2012-2013, regreso por la puerta grande: cuarta Final

Tras la ausencia del año anterior, el Valencia BC alcanzaba su cuarta final copera.Las victorias ante Asefa Estudiantes en cuartos y ante Herbalife Gran Canaria en semifinales permitieron al Valencia Basket colarse en su cuarta final. Sin embargo, el Barça Regal fue mejor en el partido decisivo, quedándose los taronja a un solo partido de reeditar el título de Copa del Rey conseguido en 1998. Más de 500 taronja disfrutaron en las gradas en Vitoria, escenario de la Copa.

2013-2014, semifinalista

La Copa se celebró en Málaga. El cuartos de final, un hueso duro, el Laboral Kutxa al que el Valencia BC pudo ganar con un tiro libre de Rafa Martínez. Ya en semis, el Barça fue superior y apeó a los taronja de una nueva final.

2014-2015, derrota en cuartos

Valencia Basket cae frente al FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria.

2015-2016, de nuevo caen el el primer cruce

La Copa del Rey de nuevo dejó otra decepción al caer en cuartos de final en A Coruña ante Herbalife Gran Canaria.

2016-2017, quinta Final y vuelve a escaparse el título

En la Copa celebrada en Vitoria, Valencia Basket supera a Herbalife Gran Canaria en cuartos y Barça Lassa en semifinales, y sólo cae ante el Real Madrid en una espectacular final que se decidirá en los últimos instantes.

2017-2018, derrota en cuartos

La Copa del Rey 2018, celebrada en Gran Canaria, no respondió a las expectativas, cayendo a las primeras de cambio ante el Iberostar Tenerife.

2018-2019, el Valencia BC vuelve a caer en el primer cruce

La Copa del Rey celebrada en Madrid, deparó un complicado partido de cuartos de final ante todo un FC Barcelona que eliminaba al Valencia BC para acabar siendo campeón.

2019-2020, semifinalistas

La Copa del Rey se disputaba en Málaga. En un soberbio primer partido en cuartos de final, Valencia Basket superaría al FC Barcelona. Sin embargo, la dureza del cuadro era mayúscula, cayendo ante el Real Madrid en semifinales.

2020-2021, la Copa de la pandemia

En la Copa del Rey, que se celebraría en Madrid sin entradas a la venta Valencia Basket cayó ante el Real Madrid en cuartos de final.

2021-2022, derrota en cuartos

Pese a llegar como Cabezas de Serie a la Copa del Rey de Granada, un mal partido ante UCAM Murcia apeaba al Valencia BC de la Copa en cuartos de Final.

2022-2023, no pudieron con el Real Madrid en cuartos

La clasificación para la Copa llegó de forma apurada, y en ella, en Badalona, el Valencia BC mostró una gran cara, llevando al Real Madrid hasta el límite en cuartos, y pudiendo incluso ganar el partido en un último lanzamiento de Chris Jones que escupió el aro.

2023-2024, de nuevo el Madrid se cruzó en el camino

La Copa del Rey de Málaga deparó un enfrentamiento ante Dreamland Gran Canaria en cuartos de final, en la que los taronja supieron remontar en la recta final y clasificarse para semifinales, fase en la que no fue posible superar a un potente Real Madrid.

2024-2025, una gris actuación

La Copa del Rey supuso un varapalo para los taronja, que caerían en cuartos ante el anfitrión Dreamland Gran Canaria.