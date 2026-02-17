COPA
Avances en el Roig Arena y la Fan Zone para la Copa del Rey
La pista del pabellón se engalana ya para el gran evento que arranca el jueves en València
Hasta cinco clubes tendrán su propio stand en la plaza de la Fan Zone
La cuenta atrás para la Copa del Rey de baloncesto ha empezado ya en València. Tanto en Roig Arena como la Fan Zone y La Fonteta, donde se jugará la Minicopa, empezaron este martes los trabajos de acondicionamiento de las instalaciones para el que va a ser uno de los grandes eventos del año en la ciudad.
Con la pista central ya montada y con distintivos de la Copa en el parqué, el pabellón luce ya señalizaciones para las distintas zonas de prensa, aficiones, zona mixta, etc, con el trofeo de la Copa luciendo en uno de los palcos VIP del pabellón.
Además, fuera del recinto, los trabajos en la Fan Zone avanzan también a toda velocidad para tenerlo todo listo para el jueves, antes del inicio de la primera jornada de cuartos de final.
Cinco clubes en la Fan Zone
Los distintos patrocinadores y los clubes que tendrán sus propios espacios (Valencia Basket, Asisa Joventut, Kosner Baskonia, Barça y UCAM Murcia), aceleran ya en la instalación de los mismos, en los que habrá merchandising, ‘Meet&Greet’ con jugadores y distintas actividades de ocio que irán anunciando a través de sus respectivas redes sociales.
Del mismo modo, los trabajos se han acelerado también en La Fonteta para acondicionarla de cara a acoger la Minicopa, ya que el antiguo pabellón taronja será la sede del torneo de canteras hasta las semifinales, con la final prevista para el mismo domingo a las 13:00 en el Roig Arena.
Encuentro de aficiones el jueves
Los primeros contactos entre los aficionados no se darán sin embargo en la Fan Zone ni en el Roig Arena, ya que el mismo jueves está prevista una quedada de bienvenida para las aficiones en la Plaza del Tossal de València a partir de las 13:00. Será el sábado, sin embargo, cuando se produzca el esperado encuentro multitudinario de aficiones en el Parc de l'Afició.
