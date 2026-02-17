Brancou Badio: "Defener a Ricky Rubio es un reto, voy a intentar hacerle la vida imposible"

Brancou Badio afirmó que llega "muy bien y muy motivado, como todo el equipo" a la Copa del Rey que se disputa en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero. "Todo el equipo está muy motivado", afirmó el exterior taronja. Sobre la mala suerte que persigue a los equipos anfitriones de la Copa y la dificultad para levantar el trofeo de campeones en casa, Badio destacó la gran competencia que hay este año entre todos los equipos participantes: "va a ser la Copa más codiciada y disputada porque la acb está siendo muy dura e igualada esta temporada, puede darse cualquier sorpresa".

Pide concentración

Para evitar verse sorprendido en casa, Badio alude a la "concentración, estamos concentrados en hacer nuestro trabajo y vamos a intentar competir todo el torneo".

Sobre el juego y la trayectoria que está llevando el Valencia Basket a lo largo de toda la temporada y que puede determinar el rendimiento en la Copa del Rey, Badio destacó: "Ante todo tenemos que aprender del último partido de Liga que hemos jugado contra el Joventut de Badalona en el que nos ganaron".

Para Badio, la fórmula para llevarse el triunfo el jueves ante La Penya y pasar a semifinales es "defender duro y correr toda la pista, será la clave".

La labor de Badio ante el Joventut Badalona puede ser clave en defensa ya que le tocará marcar a uno de los jugadores más determinantes del Joventut, Ricky Rubio, que ya fue clave en la victoria de hace unos días de los verdinegros en Liga: "defender a Ricky Rubio va a ser un gran reto. Tenemos que hacer una buena defensa de equipo pero también individualmente hay que ponerse firme e intentar hacerle la vida imposible".

Para Badio este martes ha sido un día muy especial ya que celebraba su 27º cumpleaños. Sus compañeros lo celebraron con él cantándole el 'cumpleaños feliz' en el entrenamiento que se desarrolló en la pista anexa del Roig Arena.