La Copa del Rey en Valencia: un evento que bate todos los récords

Ya está todo preparado para la Copa del Rey de baloncesto que se disputa esta semana en el flamante Roig Arena de Valencia. Las hostilidades dentro de la cancha arrancan el jueves, con el partido de cuartos de final que mide al anfitrión, Valencia Basket, con el Joventut de Badalona, pero el ambiente copero arranca ya para dar paso a una de las semanas más importantes del año del baloncesto español.

El pistoletazo de salida bien puede considerarse el encuentro que ha tenido lugar este martes en el Roig Arena entre los medios de comunicación y el director general de la ACB, José Miguel Calleja, y que ha servido, entre otras cosas, para exponer y explicar cada detalle de una edición de la competición de KO que, incluso antes de su inicio, ya bate récords.

Más de 10.000 visitantes, una cifra récord

Sin contar a los aficionados de Valencia Basket, la Copa del Rey este año contará con la visita de más de 10.000 aficionados de toda España que no quieren perderse la competición, así como la oportunidad de vivir en primera persona la experiencia del mejor pabellón de Europa. Se trata de una cifra de visitantes récord, nunca antes registrada en la Copa y que sitúa a Valencia como la referencia del baloncesto en España.

Además, los asistentes no serán solo aficionados de los ocho equipos que disputan el torneo, sino que la ACB ha vendido entradas a seguidores de los 18 equipos de Liga Endesa, en una muestra de la pluralidad que caracteriza esta edición.

Más de 90.000 m2 de ambiente copero

El despliegue de zonas que acogerán acontecimientos de la Copa es mayúsculo, contando en total con más de 90.000 m2 en la zona del Roig Arena. El baloncesto profesional, por supuesto, queda reservado para el interior del pabellón, pero en los aledaños estará situada la Fan Zone, concretamente en en el parque que conecta el Roig Arena con la Fonteta, donde se disputa la Minicopa Endesa.

Entre todas las actividades, la Fan Zone contará con conciertos de la mano de Endesa, dos pistas de basket, así como actividades y concursos pensados para los visitantes y para todos los valencianos. Y cómo no, será el espacio donde empezará el tradicional encuentro de aficiones el sábado 21 a las 12h.

Colas para entrar al Roig Arena / M.A. Montesinos

Horario y dónde ver por TV la Copa del Rey de baloncesto 2026

También se batirán récords en cuanto a la retransmisión del evento. DAZN, plataforma encargada de televisar la competición para aquellos que no hayan acudido, llevará a cabo una cobertura de casi 60 horas en directo, dando pie, nuevamente, a la cifra más alta de la historia de la Copa. Cada día conectará con el Roig Arena una hora antes del inicio y emitirá siete horas sin interrupciones hasta despedirse 45 minutos después del último partido.

Los partidos también podrán verse en Movistar + y Orange TV a través de Dazn. En cuanto a la Minicopa Endesa, se retransmiten todos los partidos desde el miércoles en directo.

Crecimiento internacional

Pero la cobertura de la Copa no se queda en el ámbito nacional, sino que este año crece a nivel internacional con un impacto también de récord. La retransmisión llegará estratégicamente hasta 153 territorios de cinco continentes: Europa, África, América, Asia y Oceanía.

Los artistas confirmados de las actuaciones de la Copa del Rey

La música volverá a ser protagonista de la Copa del Rey. En el descanso de la final sonará La M.O.D.A., mientras que en el de la segunda semifinal lo hará DJ Nano, que también se unirá a ELE DJ, Ella pincha sola y Kid Rizzo actuando en el stand de Endesa en la Fan Zone, donde también viviremos conciertos de los grupos emergentes La Azotea y La Última Copa, ganadores del concurso Endesa Play.

Noticias relacionadas

Josep Puerto jugó la Minicopa en su etapa Infantil con el Valencia Basket / acb Photo

La Minicopa, cuna de estrellas con el premio de jugar en el Roig Arena

De forma paralela a la Copa del Rey se disputa la 22º de la Minicopa Endesa, que se disputará de miércoles a sábado en La Fonteta, aunque los finalistas tendrán el premio de disputar el partido definitivo por el título en el Roig Arena. Se podrá ver íntegramente por DAZN y el canal de Youtube de la ACB.