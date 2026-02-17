Horario y dónde ver el debut de Valencia Basket en la Copa del Rey ante el Joventut
El Roig Arena acoge la competición entre los mejores equipos de la Liga Endesa
La Copa del Rey de Baloncesto arranca con uno de sus platos fuertes, el partido del anfitrión, el Valencia Basket, ante el Joventut. El estreno será este jueves 19 de febrero a las 18 horas y podrá verse en directo a través de DAZN, también podrá seguirse a través de Superdeporte.es.
El Asisa Joventut llega a la capital del Turia con la intención de dejar fuera al anfitrión para lograr una plaza en semifinales. Precisamente ser el equipo local, en el Roig Arena, es uno de los retos pendientes del cuadro taronja, superar la maldición copera del anfitrión, ya que desde Vitoria 2002 ningún equipo ha podido conquistar el título jugando como local. ¿Quién se llevará la batalla y se meterá en semifinales?
El conjunto que dirige Pedro Martínez encadena su mejor racha como participante copero, con 14 presencias consecutivas, si bien nunca ha logrado la hazaña que consiguió en su estreno en el torneo, allá por 1998, cuando se vistió de campeón precisamente ante la Penya.
Por su parte el Asisa Joventut llega como tercer conjunto más laureado en esta competición, si bien no logra levantar un título copero desde 2008, año en el que también se cruzó con Valencia Basket en cuartos, venciendo aquel partido para igualar (1-1) los precedentes. Como curiosidad, en aquel inolvidable conjunto también estaba Ricky Rubio.
El cuadro valenciano tumbó a la Penya en la priemra vuelta por 102-90, aunque la Copa poco entiende de precedentes. Eso sí, no faltará el morbo de la mano de Pedro Martínez, López-Arostegui e Isaac Nogués, con pasado verdinegro, mientras que Guillem Vives también sabe lo que es defender la elástica taronja.
Horario y dónde ver el partido
El partido de cuartos de final entre el Valencia Basket y el Joventut será este jueves 19 de febrero a las 18:00 horas y podrá verse en directo a través de DAZN, también podrá seguirse el minuto a minuto del partido a través de Superdeporte.es.
- Cömert explica su polémica celebración del banderín en el Derbi
- Unai Núñez, rendimiento inmediato al servicio del Valencia CF: 'Si me pone de delantero pues de delantero
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el derbi contra el Levante UD
- Última hora con la lesión de Diego López en el Valencia CF
- Lo que vio y no vio el acta arbitral del Derbi: Pendientes de la denuncia de LaLiga
- Corberán bate un récord en la historia de los Derbis
- Botellazo a Eray Cömert en Orriols
- El Valencia se lleva el Derbi con polémica final