Horario y dónde ver el debut de Valencia Basket en la Copa del Rey ante el Joventut

La Copa del Rey de Baloncesto arranca con uno de sus platos fuertes, el partido del anfitrión, el Valencia Basket, ante el Joventut. El estreno será este jueves 19 de febrero a las 18 horas y podrá verse en directo a través de DAZN, también podrá seguirse a través de Superdeporte.es.

El Asisa Joventut llega a la capital del Turia con la intención de dejar fuera al anfitrión para lograr una plaza en semifinales. Precisamente ser el equipo local, en el Roig Arena, es uno de los retos pendientes del cuadro taronja, superar la maldición copera del anfitrión, ya que desde Vitoria 2002 ningún equipo ha podido conquistar el título jugando como local. ¿Quién se llevará la batalla y se meterá en semifinales?

El conjunto que dirige Pedro Martínez encadena su mejor racha como participante copero, con 14 presencias consecutivas, si bien nunca ha logrado la hazaña que consiguió en su estreno en el torneo, allá por 1998, cuando se vistió de campeón precisamente ante la Penya.

Por su parte el Asisa Joventut llega como tercer conjunto más laureado en esta competición, si bien no logra levantar un título copero desde 2008, año en el que también se cruzó con Valencia Basket en cuartos, venciendo aquel partido para igualar (1-1) los precedentes. Como curiosidad, en aquel inolvidable conjunto también estaba Ricky Rubio.

Pedro Martínez observa el saludo entre Thompson y de Larrea / EFE

El cuadro valenciano tumbó a la Penya en la priemra vuelta por 102-90, aunque la Copa poco entiende de precedentes. Eso sí, no faltará el morbo de la mano de Pedro Martínez, López-Arostegui e Isaac Nogués, con pasado verdinegro, mientras que Guillem Vives también sabe lo que es defender la elástica taronja.

Noticias relacionadas

Horario y dónde ver el partido

El partido de cuartos de final entre el Valencia Basket y el Joventut será este jueves 19 de febrero a las 18:00 horas y podrá verse en directo a través de DAZN, también podrá seguirse el minuto a minuto del partido a través de Superdeporte.es.