Jaime Pradilla: "Ante el Joventut es un partido a vida o muerte "

Jaime Pradilla resumió así las sensaciones del Valencia Basket a 48 horas de debutar este jueves 19 de febrero en la Copa del Rey ante el Asisa Joventut de Badalona en los cuartos de final: "estamos contentos de llegar todos sanos a esta Copa, contentos de poder jugar delante de nuestra afición y con muchas ganas".

Al interior taronja no le preocupa el hecho de que el Valencia Basket tenga que 'romper el hielo' en la Copa ya que disputará el primer partido el jueves a las 18:00 horas: "Sabemos los nervios de empezar y de saber que no es un partido de liga, que es un partido a vida o muerte y tenemos que empezar duro", explicó Pradilla que recordó que está acostumbrado: "desde que estoy en el Valencia Basket nos ha tocado siempre empezar la Copa, es algo a lo que estoy habituado".

Trabajar en nuestra defensa, en esos primeros minutos en estar muy concentrados, sabemos que son minutos muy importantes, sobre todo en una competición tan corta. "Sabes que a la mínima que fallas puedes quedarte fuera. Es muy importante estar concentrdo todo el partido pero desde luego, empezar bien es fundamental".

A por la segunda Copa

Sobre el hecho de que el Valencia Basket sólo haya ganado una Copa del Rey en toda su historia, la conquistada además en la primera participación del equipo valenciano, en 1998, resalta para Pradilla la dificultad que tiene ganar esta competición: "Es una competición que a todas las aficiones le gusta, un trofeo que pocos equipos pueden decir que han ganado. Tenemos que estar orgullosos por la que hemos ganado y estar muy contentos de saber que tenemos dos años de Copa aquí en València para disfrutarla. Sabemos que es una competición muy dura y ojalá después de 28 años podamos llegar a la Final y ganarla".

Una competición especial

Pradilla resaltó también el gran ambiente que se vive en la Copa del Rey que la convierten en una competición muy especial: "es algo increíble, demuestra los valores dle baloncesto, aunque haya competitividad, todos sabemos convivir y tener un buen ambiente. Dentro de pista hay que darlo todo, pero creo que la Copa transmite un mensaje muy bonito, el poder estar todos juntos, es algo que ojalá se pudiera ver en todos los deportes".

Sobre el camino que le espera al Valencia Basket hacia el título, Pradilla no quiere mirar más allá del primer cruce de cuartos ante el Joventut. En semifinales esperaría el Real Madrid o el Unicaja, pero el aragonés no quiere pensar en ello: "tenemos primero que superar a un equipo muy difícil como el Joventut, con mucho talento en el base y también en posiciones interiores. Ojalá podamos llegar a semis y poder competir contra quien nos toque. Es la Copa y todo puede pasar, estamos preparados para dar nuestro máximo nivel".

Sobre las declaraciones realizadas el lunes por el entrenador del Joventut, Dani Miret que afirmaba que la presión es para el Valencia Basket, Pradilla resaltó el hecho de que esta temporada el rendimiento taronja ha sido mejor en casa: "durante todo el año nos hemos crecido en casa, hemos jugado bien en casa, el apoyo de la afición nos da ese impulso, son el sexto hombre y nos ayudan mucho. Espero que en la Copa también nos puedan ayudar".