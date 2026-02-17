Copa del Rey Valencia 2026
Kameron Taylor: "Las sensaciones son muy buenas, estamos preparados para esta Copa"
El interior taronja afirma que la clave ante el Joventut será salir más concentrados que en el partido de Liga
Kameron Taylor destacó que el Valencia Basket llega "con muy buenas sensaciones" a la Copa del Rey que se celebra en València esta semana del jueves al domingo: "el equipo ha demostrado una buena forma física en los últimos partidos y en general en las últimas semanas. Estamos preparados para esta Copa".
Taylor tiene muy reciente el triunfo en la Copa del Rey, trofeo que conquistó la pasada temporada con el Unicaja Málaga. Ahroa, quiere aprovechar esa experiencia para repetir éxito con el Valencia Basket: "Lo más importante es ir partido a partido, centrarnos en el primer partido del jueves ante el Joventut y en lo que tienes a continuación. Eso es imprescindible para seguir adelante.
Sobre la maldición del anfitrión
Sobre la maldición que persigue a los anfitriones de la Copa que raramente logran el título, Taylor comentó: "No es algo en lo que pensamos, sólo queremos disfrutar y divertirnos".
Para Kameron Taylor, la derrota sufrida hace dos jornadas en la Liga Endesa en la cancha del Joventut puede servir de "aviso" y resalta que lo que tienen que cambiar de para ganar el jueves es "salir más concentrados, más serios durante todo el partido".
