Así llega el Joventut de Ricky Rubio, rival del Valencia Basket, a la Copa del Rey

El Valencia Basket debuta en la Copa del Rey del Roig Arena enfrentándose al Asisa Joventut de Ricky Rubio. El conjunto de badalona buscará ser la gran sorpresa de la competición en València, dónde precisamente el conjunto badalonés se estrenará en los cuartos de final ante el equipo anfitrión, al que derrotó este mismo mes en Liga Endesa.

Pese a los malos resultados cosechados en la Liga Endesa en enero, la Penya se ha rehecho y en este febrero volvieron las buenas sensaciones con un pleno de triunfos en liga doméstica, y con la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones prácticamente en el bolsillo.

El equipo dirigido por Dani Miret venció al propio Valencia Basket, su primer rival en la Copa del Rey, hace una semana en el Olímpic de Badalona por 90-87, en un muy buen partido de los catalanes, y esta vez buscarán tener las mismas sensaciones en un Roig Arena que estará lleno hasta la bandera.

Altas y bajas en el Joventut

En lo que al parte médico se refiere, el Asisa Joventut tendrá la duda hasta última hora del ala-pívot Miguel Allen, que arrastra molestias en un tobillo desde hace semanas. Por otro lado, el veterano alero Adam Hanga, que fue duda en los últimos partidos por molestias musculares, estará a disposición del entrenador sin problema alguno.

Además, el conjunto catalán aún está pendiente de cerrar una incorporación tras la rescisión de contrato del ala-pívot Sam Dekker que se produjo en enero. La dirección técnica, comandada por Jordi Martí, hace semanas que negocia con el ala-pívot Jabari Parker, que no cuenta con minutos en el Partizán de Belgrado.

Según dijeron fuentes de la entidad badalonesa, dicha operación no parece que se vaya a cerrar rápido, por lo que si el fichaje es él, u otro jugador, no se espera que llegue hasta pasado el torneo del K.O. No se descarta ninguna opción, pero a día de hoy es poco probable que llegue a la cita que se disputará esta semana en tierras valencianas.

Ricky Rubio afronta su sexta Copa del Rey, la cuarta con el Joventut / ACB Photo - David Grau

Ricky Rubio, protagonista

Como es de esperar, muchos de los ojos presentes en el Roig Arena estarán pendientes del base Ricky Rubio, que en su vuelta a las pistas no defraudó a absolutamente nadie: 12,2 puntos y 5,8 asistencias en 21 minutos de juego de media por encuentro. Sin embargo, si un jugador está despuntando a las órdenes de Dani Miret, ese es el escolta Cameron Hunt. El estadounidense, que entre ACB y BCL ya firmó hasta tres canastas ganadoras en últimos cuartos, promedia nada más y nada menos que 17 puntos y 3 asistencias en 28 minutos de juego, y es que es uno de los jugadores que más minutos tiene de toda la liga.

Y como siempre, un jugador que está en la lucha del 'MVP' de la Liga Endesa y que será otro de los referentes de la Penya en la Copa del Rey, el pívot Ante Tomic, que aunque esta temporada bajó un poco sus prestaciones ofensivas, promedia 13 puntos, 6 rebotes y 18 créditos de valoración, siendo el quinto máximo valorado de la competición.

Junto a estos tres pilares ya mencionados, serán clave la aportación de los jóvenes Yannick Kraag y Michael Ruzic, que en los últimos encuentros su protagonismo fue en aumento y éstos respondieron con buenas actuaciones en distintos encuentros.

Buen momento del rival

El Asisa Joventut no es ni mucho menos favorito ante un Valencia Basket que está entre los tres primeros clasificados tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, pero ya demostraron hace tan sólo una semana que se les puede ganar, y además toda la presión del anfitrión la tendrá el conjunto 'taronja'.

Los de Dani Miret, con un 60% de triunfos en la Liga Endesa y un 90% en la Liga de Campeones, buscarán arrancar la Copa del Rey con una de las grandes sorpresas del torneo, y quién sabe, si luchar por un título que hace muchos años se resiste en Badalona.