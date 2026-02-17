Omari Moore: "He escuchado muchas cosas de la Copa, estoy deseando jugar"

Omari Moore está deseando disputar su primera Copa del Rey: "Estoy muy ilusionado con disputar esta Copa del Rey, estamos muy emocionados, he escuchado muchas cosas de lo que significa la Copa del Rey y tengo muchas ganas de salir a la cancha y ganar el primer partido ante el Joventut y seguir adelante".

Experiencia en la Supercopa

Moore resaltó que el Valencia Basket ya tiene experiencia esta temporada en competiciones así, ya que la Supercopa "también es una competición a vida o muerte".

Sobre Ricky Rubio, líder del juego exterior del Joventut, Moore resaltó que lo conoce muy bien: "Es un gran jugador. Yo crecí viéndole en los Timberwolves", dijo este martes Moore. Tras dejar la ACB en el verano de 2011, cuando tenía 21 años y Moore 11, Ricky Rubio inició una etapa de seis temporadas en la franquicia de Minnesota.

"La primera vez que jugué contra él fue especial. Es un jugador muy inteligente", afirmó Moore, que se estrenará en el torneo copero.

Por otra parte, también se mostró muy feliz por la convocatoria para la selección de Álvaro Cárdenas, jugador taronja cedido con el que coincidió en EEUU y que este martes ha entrado en la lista de seleccionados con la selección absoluta: "Me siento muy feliz por él, hablo todos los días con Álvaro, tengo ganas de verle".

Sobre lo que espera de sí mismo en la Copa, afirmó: "Sé que este partido se importante, estoy preparado para hacer lo que el equipo necesite, aportar puntos, defensa...ser un buen compañero, cuando el equipo te necesite, dar un paso adelante".