El Valencia Basket 3x3 cierra la J4 de la Liga 3x3 FEB en Madrid y pone ya la mirada en la cita de casa

Los equipos masculino y femenino de Valencia Basket 3x3 disputaron la cuarta jornada de la Liga 3x3 FEB, celebrada en Madrid los días 14 y 15 de febrero, en un fin de semana exigente que dejó a los taronja con la sexta posición en categoría masculina y la quinta en femenina.

En el cuadro masculino, el roster lo conformaban Juanma Robles -de vuelta tras la aparatosa lesión de la última jornada-, Marcos Reos, Jorge García y Javier Beirán. El conjunto taronja arrancó la fase de grupos con un duelo muy ajustado ante PBL Las Rozas 3x3, que se decidió en la prórroga (17-20). El equipo reaccionó con solvencia imponiéndose a Bball Center (21-8), pero volvió a caer en otro final apretado frente a Maresme 3 Viles (18-21). Ya en la jornada dominical, Valencia Basket 3x3 firmó un triunfo sólido ante CBEV Pacífico Nero (21-13), certificando su presencia en las eliminatorias, donde cedió en un igualado cruce ante el ganador de la jornada Bàsquet Sa Real IBZ (18-21).

Por su parte, el equipo femenino, con María Villar, Carmen Segura, Frida Cecchi y Lucía Reos, mostró una buena versión en la fase de grupos, con victorias frente a NYX 3x3 Vitoria (21-14) y Bàsquet Sa Real IBZ (15-9), que les permitió avanzar a cuartos de final con buenas sensaciones. En la lucha por las semifinales, las taronja no pudieron superar a las canarias Titans 3x3 (12-21).

Más allá de los resultados, la jornada confirma la enorme igualdad de la competición y deja todo abierto en la clasificación general. Con varias paradas aún por disputarse, Valencia Basket 3x3 mantiene intactas sus opciones y ya centra su atención en la próxima cita, que será además en casa.

La Liga 3x3 FEB volverá los días 21 y 22 de marzo en Valencia con la penúltima jornada de la competición invernal, una parada clave en la que los equipos taronja buscarán recuperar sensaciones y seguir en la pelea por los puestos de cabeza.