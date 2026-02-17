El Valencia Basket renueva a Luis Arbalejo hasta 2030

El Valencia Basket apuesta fuerte por mantener su actual proyecto deportivo en el primer equipo masculino y en una temporada brillante tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, en la que se ha ganado también un título con la Supercopa Endesa, el club ha dado un paso más anunciando la renovación de Luis Arbalejo como director deportivo hasta 2030, ampliando así en dos años su anterior contrato.

El club destaca en su comunicado que "desde su llegada, Luis ha sido pieza clave de un proyecto que sigue creciendo, y de su mano, está modernizando una estructura que se encuentra en constante evolución". Y es que más allá de su trabajo confeccionando la plantilla, el director deportivo lidera una de las áreas que mejor representa el proceso de digitalización del Club, el Área de Scouting y Análisis de Datos taronja.

Cabe recordar que Pedro Martínez también amplió su contrato como técnico taronja la temporada pasada, extendiéndolo hasta 2027.

Luis Arbalejo, con Enric Carbonell, el día de su presentación con el Valencia Basket. / F. Calabuig

Acierto en los fichajes

El excepcionalmente rendimiento de los de Pedro Martínez esta temporada llega tras un año de trabajo previo con la filosofía del entrenador y con la llegada de unos jugadores que se han adaptado a la perfección al estilo de juego que ha querido implantar el técnico. De ahí la importancia de los fichajes que logró cerrar Arbalejo el pasado verano, con especial mención a Kameron Taylor, Omari Moore y Darius Thompson, que se han convertido en piezas clave del equipo, al margen del crecimiento de Neal Sako y la aportación de un Yankuba Sima e Isaac Nogués que ha sido más reducida en minutos hasta la fecha.

Noticias relacionadas

Experiencia de Arbalejo

Nacido en Pontevedra en 1982, Luis Arbalejo se incorporó a Valencia Basket en 2023 tras ejercer como Scout Consultant de la franquicia NBA Utah Jazz y director deportivo del Lucentum Alicante, acumulando previamente una extensa trayectoria dentro del baloncesto nacional pasando por clubes como Baloncesto Torrelodones o CAI Zaragoza. Tras llegar al proyecto taronja en 2023, el director deportivo amplía ahora su vinculación hasta 2030, alcanzando pues la que sería su séptima temporada en el Club.