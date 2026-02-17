Xabi López-Arostegui: "La Copa nos hace mucha ilusión en un año muy importante para el club"

Xabi López-Arostegui destacó que la Copa del Rey llega en un "buen momento" para el Valencia Basket y que la afrontan "con mucha ilusión ya que es la primera que vamos a disputar en el Roig Arena, se está haciendo un esfuerzo muy grande, estamos en un año muy ilusionante con el nuevo pabellón y nos hace mucha ilusión jugar en casa, que la afición taronja acoja a todas las aficiones y equipos".

A nivel deportivo, el jugador taronja también considera que el equipo llega preparado: "venimos de hacer un buen partido en acb frente al Andorra" y recordó que el primer rival de la Copa, el Joventut, no será fácil: "estos días hemos preparado el partido frente la Joventut, un equipo ante el que perdimos hace sólo unos días y por tanto tenemos el máximo respeto por nuestro rival y por nuestra afición".

No le asusta la presión

Sobre la presión de jugar en casa y partir entre los grandes favoritos, López-Arostegui comentó: "No hay que fijarse en antedentes ni presiones. Jugar la Copa es el premio a la primera vuelta de la Liga que hemos hecho, en la que hemos quedado segundos con muy buen balance y eso nos da confianza. Tenemos que fijarnos en nuesttro trabajo".

El exterior del Valencia Basket apeló a la necesidad de ir partido a partido: "tenemos que competir todos los partidos y estar centrados ante el Joventut, eso nos abrirá las puertas de futuros retos. Nuetro trabajo diario es nuestra base, es lo que nos lleva a ser competitivos".

Una temporada intensa

Sobre el hecho de estar acostumbrados a jugar muchos partidos sin apenas descanso al compaginar Liga y Euroliga, puede ser una ventaja en una competición tan exigente: "Si jugamos tres partidos en la Copa será muy buena señal, tenemos que ser exigentes. Estamos centrados en el primer partido, es una competición en la que no puedes dejarte nada el primer día porque si no, te puedes arrepentir. Tenemos que disfrutar el momento".

Sobre el ambiente que se vive en la Copa, Xabi López-Arostegui destacó: "soncuatro días muy bonitos, es una experiencia brutal para los aficionaos, la hermandad es muy buena. Tenemos suerte de disfrutar la Copa en el Roig Arena, hay mucha expectación, todo el mundo quiere jugar bien".

Sobre el Joventut y las claves para derrotarles, analiza: "Tienen jugadores muy experinmentados, en posiciones diferentes, tenemos que marcar nuestro rimo de juego, jugar fieles a nuestro estilo, ser agresivos y mantener nuestra identidad".

El Valencia Basket llega con ánimo de quitarse la espina de la pasada edición en la que caían ante el Gran Canaria en cuartos de final: "Tenemos que aprender del pasado, el año pasado no tuvimos buena Copa del Rey y ahora llegamos con la máxima ambición".