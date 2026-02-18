El Aderes Burjassot, entre las estrellas de la Copa del Rey

València ya vive la Copa del Rey de baloncesto. Y como en cada edición, los jugadores se concentran en un mismo hotel desde el día anterior a sus primeros partidos. Una oportunidad única que no ha querido desaprovechar Endesa para llevar a cabo una iniciativa solidaria en la que los jugadores del Aderes Burjassot (club que inspiró la película Campeones) han podido conocer y hacer preguntas a muchos de los que serán protagonistas desde el jueves en el Roig Arena.

En una rueda de prensa organizada en el hotel Primus, un par de jugadores de los primeros equipos en llegar se pasaron para compartir unos minutos y responder a las inquietudes de los jugadores y jugadoras del Aderes. Alberto Abalde y Usman Garuba, del Real Madrid; Guillem Vives y Michael Ruzic, del Asisa Joventut; Moussa Diagne y Emanuel Cate, del UCAM Murcia; y Jaime Pradilla y Josep Puerto, del Valencia Basket, respondieron a quienes ejercieron de periodistas deportivos por un día.

Cuándo empezaron a jugar, qué hacen en los descansos de los partidos, si tienen alguna promesa en caso de ganar la Copa, jugadores favoritos de la infancia, qué media de puntos tiene cada uno, a qué jugador les gusta más defender, qué zapatillas les gustan o qué canasta les gustaría meter en la Copa fueron algunas de las cuestiones que les plantearon a los jugadores y que fueron respondidas en distintos turnos.

Momento del Media Day protagonizado por el Aderes Burjassot. / JV

Al final del acto, además, se hicieron una foto de familia con cada uno de los jugadores e incluso tuvieron la ocasión de poner la guinda a su experiencia haciéndose una foto con la plantilla al completo del Valencia Basket, en el hotel de concentración.

Copa Campeones

Recientemente, el equipo Aderes Burjassot, en representación del propio Valencia Basket, se proclamó campeón de la Copa Campeones que se disputó en L'Alqueria el pasado mes de enero, en un evento en el que estuvo muy involucrado el extaronja Vítor Claver.

La plantilla del Valencia Basket y del Aderes Burjassot, antes de la Copa del Rey. / JV

Tercera edición

La iniciativa de Endesa consiste en invitar a una asociación que trabaje por la inclusión en deporte a ser la protagonista de una rueda de prensa muy especial en la que los chicos y chicas de esa asociación se convierten en periodistas por una tarde y hacerles preguntas a las estrellas de la competición, una selección de jugadores de algunos de los clubes de la Liga Endesa que participen en esa edición de la Copa Del Rey.

Esta ha sido la tercera edición del Media Day. En 2024 la asociación invitada fue la Academia 675, el proyecto de baloncesto inclusivo de Berni Rodríguez. En 2025 la Copa se celebró en Gran Canaria y la asociación invitada fue Proyecto Suma, dedicada al baloncesto en silla de ruedas.