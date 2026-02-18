CaixaBank y Valencia Basket repiten alianza copera

Como viene convirtiéndose en habitual, las oficinas All in One de CaixaBank han servido de sede para albergar la rueda de prensa previa a la Copa del Rey que ha ofrecido Pedro Martínez. En un acto que ha contado con la presencia de Arturo Peña, Director de Centros de Empresa de la entidad en la Comunidad Valencia y Región de Murcia, y Víctor Luengo, Director de Relaciones Externas del Club, las dos entidades han reafirmado su colaboración con la competición copera a punto de iniciarse.

Apuesta de CaixaBank por el baloncesto

Este evento no es una casualidad, sino un fiel reflejo de la apuesta global por el baloncesto de la entidad bancaria, que apoya un año más a los primeros equipos taronja, pero también a las categorías de formación, entre ellas el equipo Infantil que ha comenzado su participación este miércoles en la Minicopa Endesa. CaixaBank, además activará especialmente esta Copa en su regreso a Valencia, organizando un novedoso Partido de las Aficiones que tendrá lugar en l’Alqueria del Basket.

Valoraciones

Arturo Peña quiso destacar la continuidad del vínculo entre las dos marcas. “El contrato actual nos llevará a la temporada 28-29 y entonces se cumplirán 20 años de colaboración con el baloncesto valenciano, que tiene unos valores clave que nos unen. Ese compromiso, esa capacidad de superación, el esfuerzo y el respeto, son valores que nos guían y nos unen a Valencia Basket”.

Víctor Luengo agradeció la apuesta de CaixaBank. “En nombre de Valencia Basket es un orgullo ver la apuesta que hacéis por el club, que además como se reafirma hoy es doble, primeros equipos y equipos de formación, que lucen vuestra marca en la camiseta. Ojalá sean muchos más años de acciones conjuntas y de seguir trayendo aquí esta previa, algo que para nosotros empieza a ser una tradición”.

Además de su apoyo a primeros equipos, cantera y escuela, CaixaBank participa, a través de la Fundación “la Caixa”, en todos los proyectos taronja de One Team, el programa de responsabilidad social que ha desarrollado el Valencia Basket en los últimos años.