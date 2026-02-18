El vigente campeón y el primer cabeza de serie se miden en el camino de Valencia Basket

Valencia Basket, haciendo gala de su condición de anfitrión, será quien abra la veda en la Copa del Rey 2026 ante el Joventut de Badalona en el primer partido de cuartos de final. Un choque en el que los taronja parten como favoritos, pero cuya exigencia será máxima por la experiencia y el nivel de baloncesto de una Penya que llega al torneo del KO en buena forma y habiendo ganado recientemente al conjunto taronja en Liga Endesa.

Por ese lado del cuadro también buscan hacer su camino hacia a gran final del domingo el vigente campeón de la Copa, el Unicaja, y el primer cabeza de serie, el Real Madrid. Ambos se enfrentan este jueves a partir de las 21 horas y el ganador será el rival en semifinales de quien haya salido victorioso previamente entre Valencia Basket y Joventut.

El conjunto blanco llega como líder de la ACB y habiendo ganado en su último partido a Unicaja precisamente, mientras que el conjunto malagueño no atraviesa su momento más regular, aunque accedió a la Copa como sexto clasificado.

Dos 'huesos' para Valencia Basket si se clasifica

Si Valencia Basket logra vencer a Joventut y se clasifica para semifinales, lo que está claro es que tanto Real Madrid como Unicaja son huesos duros de roer en la siguiente ronda. Los malagueños ganaron la última edición de la Copa, demostrando su buen idilio con esta competición, mientras que el conjunto blanco es un gigante que siempre exige la perfección.

Precedentes igualados

El equipo malagueño llega al Roig Arena sin presión, con la intención de molestar a un Real Madrid que ya tuvo un aviso hace cuatro días en la Liga Endesa en el partido que se disputó en el Martín Carpena y donde tuvo que remontar 18 puntos para vencer por un apretado 92-96.

Para el Unicaja es la vigesimotercera participación con el actual formato copero que se disputa desde la temporada 1995-96, tiempo en el que ha conseguido tres títulos coperos, en Zaragoza 2005, con el actual técnico del Real Madrid Sergio Scariolo en el banquillo, Badalona 2023 y la última edición de Gran Canaria 2025.

Los cuartos de final de la Copa del Rey vivirán la reedición de la última final en Las Palmas y, de hecho, el torneo copero no es un mal escenario para que el Unicaja se mida a todo un Real Madrid.

Por el momento, ambos equipos se han medido en seis ocasiones, con tres victorias para cada equipo, unos números que hablan de la igualdad que muchas veces se viven en estos duelos en los que no hay margen para cometer errores.

Los duelos coperos entre cajistas y madridistas comenzaron en los cuartos de final de la Copa del Rey de Málaga en 2001, partido que se resolvió con victoria para el Real Madrid (70-73).

Hubo que esperar hasta la final de Zaragoza en 2005 para que el Unicaja se las viera de nuevo en Copa con el Real Madrid, encuentro que significó el primer título nacional para el Unicaja, tras ganar aquel partido (76-80).

Entrenamiento de Unicaja / Unicaja

Las siguientes dos citas coperas entre ambos equipos se saldaron con victorias madridistas, en los cuartos de final de Gran Canaria 2018 (89-84) y en la final de la edición de Málaga 2020 (68-95).

Unicaja ha igualado el balance copero frente al Real Madrid en sus dos últimos enfrentamientos, ganando en semifinales de Badalona 2023 (82-93) y en la gran final de Gran Canaria 2025 (93-79).

Tyson Pérez y Alberto Díaz, dudas en Unicaja

Sobre el estado actual de la plantilla del Unicaja, existen muchas dudas para que puedan jugar el ala-pívot Tyson Pérez y el base Alberto Díaz, con problemas físicos, aunque no están descartados.

En cuanto al ala-pívot francés Killian Tillie, sigue de baja debido a unos dolores en la rodilla derecha que le tienen apartado de la dinámica del equipo desde el encuentro ante el Wurzburg en la BCL del pasado 21 de enero.

En el lado positivo, el técnico del Unicaja, Ibon Navarro, recupera al escolta estadounidense con pasaporte jamaicano Chase Audige, que acudió el pasado fin de semana a su país para asistir al funeral de su madre.