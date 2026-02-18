"Hay jugadores que van a forzar, pero todos los convocados irán al cien por cien"

Con motivo de una cita especial como la Copa del Rey, la rueda de prensa de Pedro Martínez previa a los cuartos de final frente al Joventut también fue especial y tuvo lugar en la sede 'all in one' de Caixabank, patrocinador de Valencia Basket. El técnico taronja analizó la competición, aunque centrándose solo en el duelo ante la Penya, habló del estado físico de su equipo y negó sentir presión por jugar en casa.

Lo venía avisando Pedro Martínez en las últimas semanas. El estado físico iba a ser clave y esa era su principal preocupación. En los últimos días, Matt Costello y Jean Montero han sido los casos más sonados de jugadores con molestias, aunque Pedro ha dejado entrever que hay más: "Tenemos algunos jugadores con molestias, algunos se han perdido los últimos partidos, pero están muy comprometidos, con ganas de hacer lo que haga falta, están preparados para forzar, esa es la parte del baloncesto que no se ve, lo que hacen para estar", dejó claro el entrenador de Valencia Basket.

Sin excusas

A pesar de ello, Pedro no quiere excusas, ni antes ni después del torneo, por lo que también dejó claro que "los 12 jugadores que entren en la convocatoria van a estar a tope. No vamos a poner excusas, ni antes ni después del torneo si no ganamos".

"Ilusión" por jugar en casa

Valencia Basket buscará levantar la Copa del Rey en su propio pabellón, el Roig Arena. Sin embargo, el entrenador taronja explicó que no siente ninguna presión por jugar en casa, sino que es "ilusión" la palabra que mejor define su sentimiento: "Lo que queremos es hacer una preparación lo más normal posible, queremos competir al máximo nivel con el máximo respeto hacia nuestro rival, que nos ganó hace pocos días Nuestra preparación es la misma, no sentimos presión por jugar en casa, sino ilusión, con naturalidad, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, tenemos que ser consistentes en los rebotes, hacer lo básico bien hecho y confiar".

"Si damos nuestro máximo y nuestra afición está orgullosa del esfuerzo, ganar y perder es secundario pero la ilusión es máxima", añadió.

Además, Pedro explicó que, por mucho que la Copa se dispute en el Roig Arena, el público será equitativo, por lo que el apoyo de la afición taronja será clave para salir de los momentos complicados: "La Copa se juega en Valencia pero el reparto es bastante equitativo, hay muchos aficionados de todos, el ambiente no va a ser el de jugar de local, habrán momentos de dificultad y el impulso de la afición puede ser decisivo. Ser cabeza de serie es mejor que no serlo; hemos hecho un buen trabajo hasta hoy. No es una obligación, es una ilusión y vamos a dar el máximo. Confío en que van a dar el máximo y si nos da para ganar, bien".

El rival y Ricky Rubio

Pedro es muy consciente del nivel del rival y la talla de los jugadores de los que dispone. El técnico de VBC destacó su experiencia y puso en valor contar con una superestrella como Ricky Rubio: "Son un equipo que en experiencia en Copa nos superan. Tomic, Ricky, Hanga… son expertos y juegan muy bien a baloncesto. El impacto de Ricky es muy grande. Nos centramos más en lo básico que en la táctica".

Sobre los aspectos del juego para imponerse al Joventut, Pedro explicó lo siguiente: "No hemos de pensar en las grandes cosas del juego. Creo que tenemos que estar muy pendientes de los pequeños detalles, bloquear un rebote, hablar mucho en el balance defensivo, esprintar cuando te toca, que son cosas que parece que lo das por hecho, pero que creo que en estos partidos son muy importantes porque te permiten estar concentrado".