Presente y futuro del Valencia Basket, juntos por la Copa

Como ya es tradición en el día previo a la Copa del Rey, los jugadores de la primera plantilla del Valencia Basket y del Infantil de la Minicopa compartieron unos minutos en el hotel de concentración, donde se saludaron y se desearon suerte para sus respectivos torneos.

Una cita que por primera vez en mucho tiempo tuvo lugar en València y en la que los capitanes de ambos equipos pudieron compartir unas palabras de ánimo y apoyo para lo que resta de semana, entre consejos de Josep Puerto por su experiencia en la Minicopa en 2013.

El capitán y algunos de los infantiles se animaron a hacer preguntas a Josep Puerto. / Miguel Ángel Montesinos

Doble reto ambicioso

El primer equipo busca a que sería su segunda Copa del Rey, después de la lograda por el entonces Pamesa Valencia en 1998, mientras que los infantiles buscan estrenar el palmarés masculino en esta competición, en la que llegaron en una ocasión a la final y en otras tres se colgaron el bronce. En este caso, además, cuentan con el aliciente de que la final ya no se disputará en La Fonteta, sino en el mismo Roig Arena, con capacidad para más de 15.000 personas en las gradas en modo baloncesto.

Noticias relacionadas

De momento, los infantiles taronja ya han podido sumar su primera victoria en el partido que abría el torneo ante el Unicaja.