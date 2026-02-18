COPA DEL REY
Presente y futuro del Valencia Basket, juntos por la Copa
Los jugadores del primer equipo del Valencia Basket comparten experiencia y ambición con los infantiles de la Minicopa
Como ya es tradición en el día previo a la Copa del Rey, los jugadores de la primera plantilla del Valencia Basket y del Infantil de la Minicopa compartieron unos minutos en el hotel de concentración, donde se saludaron y se desearon suerte para sus respectivos torneos.
Una cita que por primera vez en mucho tiempo tuvo lugar en València y en la que los capitanes de ambos equipos pudieron compartir unas palabras de ánimo y apoyo para lo que resta de semana, entre consejos de Josep Puerto por su experiencia en la Minicopa en 2013.
Doble reto ambicioso
El primer equipo busca a que sería su segunda Copa del Rey, después de la lograda por el entonces Pamesa Valencia en 1998, mientras que los infantiles buscan estrenar el palmarés masculino en esta competición, en la que llegaron en una ocasión a la final y en otras tres se colgaron el bronce. En este caso, además, cuentan con el aliciente de que la final ya no se disputará en La Fonteta, sino en el mismo Roig Arena, con capacidad para más de 15.000 personas en las gradas en modo baloncesto.
De momento, los infantiles taronja ya han podido sumar su primera victoria en el partido que abría el torneo ante el Unicaja.
