Última hora: A la venta nuevos abonos y entradas para la Copa ACB

La ACB ha anunciado que este jueves 19 de febrero, a las 11:00 horas del mediodía, pondrá a la venta un número limitado de abonos para toda la Copa del Rey, así como entradas individuales para cada jornada del torneo, que este jueves el Valencia BC arrancará contra el Joventut de Ricky Rubio. Los aficionados interesados podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial de la ACB en https://tickets.acb.com.

Los abonos ofrecerán acceso a todos los partidos del evento, mientras que las entradas diarias se podrán comprar según la disponibilidad de cada jornada. La venta de entradas diarias se abrirá cada día a las once del mediodía, siempre que haya entradas disponibles para los partidos correspondientes.

Premio para los más puntuales cada día

Se recomienda a los aficionados estar puntuales, ya que la disponibilidad de los abonos y entradas será limitada. Esta es una oportunidad única para vivir la emoción de la Copa del Rey, uno de los eventos más destacados del baloncesto español.

Para más información y para comprar tus entradas, visita https://tickets.acb.com.

Noticias relacionadas

La Copa del Rey alza el telón en una nueva edición cargada de adrenalina, emociones fuertes y siete partidos con pronóstico incierto. Los ocho primeros clasificados de la primera vuelta de la Liga Endesa se dan cita en el flamante Roig Arena, que en su temporada de estreno, alberga el primer título de 2026. Una Copa en la que ninguno de los ocho equipos llega bajo las etiquetas de 'sorpresa' y 'revelación'. En València se darán cita los ocho mejores equipos de la ACB, algo que dificulta más que nunca cualquier quiniela sobre qué equipo alzará el título el próximo domingo 22.