Valencia Basket arranca con victoria contundente ante Unicaja en la Minicopa Endesa 2026

El Valencia Basket inició con fuerza su participación en la Minicopa Endesa 2026, imponiéndose al Unicaja con claridad en el duelo inaugural disputado en La Fonteta. Con un gran ambiente en las gradas, los taronja mostraron su potencial desde el primer minuto, apoyándose en el talento exterior de Promise Amandi (1,85 m) y la autoridad interior de Patrick Eke (1,93 m) para controlar el partido y marcharse con ventaja sólida al descanso.

El conjunto taronja, anfitrión del torneo, arrancó con personalidad y energía, mostrando desde los primeros minutos las señas de identidad de una generación con talento exterior y presencia interior. El quinteto inicial formado por Nathan Furnemont (1,75 m), Cristian Negoita (2,00 m), Promise Amandi (1,85 m), Patrick Eke (1,93 m) y Albert Monsonis (1,64 m) marcó desde el inicio el tono competitivo de los locales.

Una imagen del duelo entre Valencia Basket y Unicaja en la Minicopa Endesa / Germán Caballero

Un primer cuarto con acento taronja

Tras la canasta inicial de Unicaja, Valencia respondió con un festival ofensivo liderado por Promise Amandi (1,85 m), que inauguró el marcador local con un triple y posteriormente dominó en ambos lados de la pista. La fluidez ofensiva y la agresividad defensiva permitieron a los valencianos abrir una primera brecha en el marcador, con Nathan Furnemont (1,75 m) dirigiendo con criterio y Albert Monsonis (1,64 m) aportando desequilibrio en penetración.

La superioridad local se reflejó en el marcador mediado el periodo (16-6) y se amplió hasta un 22-9 tras una recuperación culminada nuevamente por Amandi, protagonista también con un espectacular tapón que levantó a la grada. Unicaja reaccionó en los últimos segundos con un triple de Miguel Pinazo para cerrar el primer cuarto con 23-15.

Reacción andaluza y liderazgo de Furnemont

El segundo periodo comenzó con dudas ofensivas del Valencia Basket, que tardó varios minutos en anotar, circunstancia que aprovechó Unicaja para acercarse peligrosamente en el marcador (23-19). La presión andaluza y la falta de acierto local generaron momentos de nerviosismo, obligando al técnico Carlos Albert a parar el partido.

La respuesta llegó de la mano de Furnemont, que asumió el liderazgo ofensivo con un triple clave para devolver tranquilidad a los suyos. A partir de ese momento, el Valencia volvió a encontrar ritmo, con buenas conexiones interiores que permitieron sumar a Cristian Negoita (2,00 m) desde el tiro libre.

En el tramo final emergió también la figura de Patrick Eke (1,93 m), cada vez más cómodo en el partido, anotando con penetraciones y juego cercano al aro. Unicaja logró mantenerse con vida gracias al acierto exterior de Emilio Guerrero, pero los taronja se marcharon al descanso con una ventaja sólida (39-29) y buenas sensaciones.

Unicaja fue un primer hueso duro para los anfitriones en la Minicopa Endesa 2026 / Germán Caballero

Valencia rompe el partido tras el descanso

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del encuentro y el Valencia Basket salió decidido a sentenciar. Patrick Eke (1,93 m) abrió el marcador del tercer periodo y comenzó a imponer definitivamente su dominio interior. Respondió Unicaja con Manu Siles, pero la réplica local llegó rápidamente con Oliwier Czarnecki (2,04 m), que anotó para mantener la ventaja por encima de la decena (43-32).

El conjunto andaluz encontró nuevamente puntos en Emilio Guerrero, el jugador más incisivo de su equipo, pero Eke volvió a castigar cerca del aro para colocar el 47-33, alcanzando ya los 16 puntos en su cuenta personal cuando apenas se habían disputado cuatro minutos del cuarto.

El Valencia Basket mantuvo el ritmo ofensivo con aportaciones de Nikita Zamiatin (1,87 m) y nuevamente Czarnecki, mientras Unicaja trataba de resistir sin lograr reducir diferencias de forma significativa (55-39). La sensación era de control local, tanto en el rebote como en el juego en transición.

La ventaja se disparó definitivamente con una gran penetración de Dant Esposito-Sansone (1,63 m) y un dos más uno de Samuel Cabello (1,81 m) que elevó el marcador hasta el 60-39, reflejando el gran momento de confianza del conjunto taronja, que jugaba con soltura y disfrutando sobre el parqué ante su público.

Albert Monsonis (1,64 m) sumó desde el tiro libre antes de que Pablo Picón recortara para Unicaja, pero la entrada de Promise Amandi (1,85 m) volvió a marcar diferencias: el alero anotó un triple que ampliaba la renta hasta los 23 puntos (64-41). Dos tiros libres finales de Joan Seguí cerraron el tercer periodo con 64-43 y el partido claramente encarrilado para los valencianos.

Control hasta el final y sentencia taronja

El último periodo comenzó con un intento de reacción de Unicaja, que salió con mayor intensidad aunque sin demasiado acierto ofensivo. El Valencia Basket, en cambio, siguió encontrando soluciones en su jugador más determinante, Patrick Eke (1,93 m), que amplió la ventaja en los primeros minutos. Promise Amandi (1,85 m) volvió a castigar desde el perímetro con un nuevo triple, manteniendo la diferencia por encima de los veinte puntos pese a los intentos visitantes de acercarse en el marcador.

El conjunto taronja mantuvo el control del encuentro con aportaciones interiores y segundas oportunidades, mientras Unicaja encontraba puntos puntuales como el triple de Saúl Prado. En el tramo final, el cansancio acumulado provocó un partido más abierto, con idas y venidas y menor acierto por parte de ambos equipos, aunque sin que peligrara en ningún momento la ventaja valenciana.

Con el choque encarrilado, Valencia Basket supo gestionar los últimos minutos para asegurar su estreno con buenas sensaciones en el torneo, en un encuentro que confirmó el potencial de la generación taronja ante su afición en La Fonteta. El duelo terminó 75-53. Valencia Basket volverá mañana a la competición con un nuevo compromiso ante Occident Bàsquet Manresa (12:00) de la fase de grupos en este mismo escenario.

