La fan zone del Roig Arena se convierte en el corazón de la Copa del Rey: aficiones, música y espectáculo en Valencia
La sede valenciana se convierte en punto de encuentro para seguidores de toda España con actuaciones, exhibiciones y actividades desde primera hora del día
Desde primeras horas de la mañana, la fan zone instalada en los aledaños del Roig Arena ya respira ambiente de gran evento. Familias, grupos de amigos y aficionados de diferentes edades han comenzado a congregarse para disfrutar de una jornada que combina baloncesto, ocio y espectáculo en el marco de la Copa del Rey. La presencia de seguidores de equipos como el Valencia Basket, UCAM Murcia, Baskonia, FC Barcelona o Unicaja confirma el carácter nacional de la cita, que promete alcanzar su punto álgido durante la tarde.
La organización espera una gran afluencia tras la bienvenida oficial de las aficiones programada a las 13:00 horas en la Plaza del Tossal, momento en el que los hinchas de los ocho finalistas se dirigirán posteriormente hacia la fan zone para continuar la fiesta del baloncesto.
Un punto de encuentro para todas las aficiones
Uno de los principales atractivos del espacio es la convivencia entre seguidores de distintos clubes, que comparten cánticos, colores y pasión por el deporte en un ambiente festivo. Las camisetas del Valencia Basket se mezclan con las del UCAM Murcia, Baskonia, FC Barcelona o Unicaja en un entorno donde la rivalidad queda en segundo plano frente al disfrute colectivo.
Para muchos aficionados, la fan zone se ha convertido en un plan imprescindible entre partido y partido, un lugar donde prolongar la experiencia más allá de la competición deportiva y vivir la Copa como una auténtica fiesta popular.
Música, exhibiciones y espectáculo durante toda la jornada
El programa de actividades incluye actuaciones musicales en directo y sesiones de DJ que animan el ambiente durante todo el día. Entre los momentos más esperados destaca el show del reconocido DJ Nano, que pondrá ritmo a una jornada diseñada para atraer tanto a aficionados del baloncesto como al público general.
Además, las exhibiciones de motos y otras actividades de entretenimiento aportan un componente visual y familiar que amplía la oferta de ocio, consolidando la fan zone como un espacio multidisciplinar donde el deporte convive con el espectáculo.
Gastronomía, merchandising y ocio para todos los públicos
La zona también cuenta con puestos de comida y bebida, espacios de descanso y stands de merchandising oficial donde los aficionados pueden adquirir productos de sus equipos favoritos. Esta combinación de gastronomía, compras y entretenimiento convierte la experiencia en un plan completo que va más allá del baloncesto.
Con el aumento de la afluencia previsto para la tarde, la fan zone se perfila como uno de los grandes atractivos paralelos de la Copa del Rey, un punto neurálgico donde la pasión por el deporte se transforma en convivencia, música y diversión para todas las edades. Sin duda, un pasatiempo perfecto entre encuentros que refuerza el impacto social y festivo del torneo en la ciudad.
