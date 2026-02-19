COPA DEL REY
Josep Puerto: "Me da igual la maldición del anfitrión, el torneo te pone en tu lugar"
El capitán taronja espera que no les pese la presión de jugar en casa para tener opciones de ganar el título
El último precedente en Liga ante el Joventut le hace ver como clave imponer un ritmo rápido de juego
Josep Puerto aseguró que no teme a la 'maldición del anfitrión' en la Copa del Rey, en la que su equipo ejerce de anfitrión porque, según dijo, es un torneo que pone a cada uno en su sitio más allá de dónde se juegue.
"Me da un poco igual la maldición del anfitrión; entiendo que puede ir ligado a que es un aliciente muy grande, pero también puedes tener un poco más de presión por querer hacerlo bien porque juegas en casa, pero la competición es la que es y te pone en el lugar que te toca", señaló en declaraciones a los medios tras llegar el Valencia Basket al hotel donde se alojan todos los equipos.
Puerto dijo que para ellos "jugar la Copa en casa en el primer año en el Roig Arena" hace que lleguen con la "ilusión a tope" y que lo hace "es muy especial". Pero el valenciano advirtió de la dificultad del torneo. "Es una competición muy difícil, he jugado bastantes años y no he llegado a ninguna final", recordó.
Clave ante el Joventut
El Valencia Basket se medirá en cuartos de final este jueves al Joventut. "Es un equipo muy bueno, que tiene jugadores de mucha experiencia y va a ser un partido muy difícil, sabemos de lo que son capaces", afirmó Puerto.
"La diferencia será si somos capaces de imponer nuestro estilo o si son ellos. Al final somos dos equipos que jugamos bastante diferente, nosotros queremos jugar más rápido y ellos más pausado y esa será una de las claves", añadió Puerto, que dijo estar recuperado de una enfermedad que pasó a principios de semana. "Me dijeron que era mejor que no entrenara para poder recuperarme", concluyó
