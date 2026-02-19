"No hemos entrado en pánico y hemos tenido personalidad"

Pedro Martínez se mostró satisfecho con la victoria ante el Joventut de Badalona en los cuartos de final de la Copa del Rey, destacando la "personalidad" que mostró su equipo para no "entrar en pánico" en los momentos en los que todo parecía complicarse. También puso en valor el nivel defensivo, sobre todo el de la segunda mitad, y la buena creación de tiros aunque no fue el día más acertado.

En su valoración inicial, el entrenador de Valencia Basket explicó que fue, en muchas cosas,d el partido que esperaba al tratarse de un duelo copero. Además, destacó el papel de Jean Montero para sobreponerse al primer momento de dificultad: "Muchas cosas han sido previsibles en un partido de Copa en el que los dos equipos van al máximo de esfuerzo y concentración, cosa que no hicimos hace 10 días. Era muy difícil romper el partido y han reaccionado bien, jugando muy rápido, nosotros llevamos a eso. Hemos tenido problemas con el rebote defensivo, con el balance, estábamos sufriendo y hemos sobrevivido con una gran actuación de Jean Montero".

Con el paso de los minutos Valencia Basket fue subiendo el nivel y abriendo hueco en el marcador, aunque no pudo romper el partido porque una reacción de la Penya volvía a igualar el electrónico. "Hemos estado sólidos en el tercer cuarto pero nos ha faltado acierto, aunque los tiros eran fenomenales, hemos perdido una primera oportunidad de romper el partido, cuando fallas esos tiros el otro equipo se crece. En el último cuarto hemos vuelto a meter tiros: Pradilla, Badio, Puerto…"

Sobre esos momentos de dificultad, Pedro explicó que "no hemos entrado pánico, que no era fácil, hemos estado tranquilos a pesar de que nos han recuperado la ventaja, estaban preparados. El equipo ha tenido personalidad y defensivamente, dejando de lado los rebotes en la primera parte, hemos estado bien en nuestra defensa sólida. Nos hemos cerrado y hemos estado con buena actividad".

Los pies en el suelo

Dos partidos separan a Valencia Basket ahora del título, aunque el entrenador taronja mantiene los pies en el suelo y no quiere hablar de ventaja por jugar en casa: "Lo afrontamos con naturalidad, lo que no podemos controlar es lo que diga la gente de fuera, si alguien dice que somos favoritos es porque hemos hecho las cosas bien, no nos creemos favoritos ante nadie. Intentamos naturalizar la Copa. Queda difuminado el factor pista porque hay de todas las aficionados. Sabemos que iba a ser difícil cómo ha sido".

Las mejores fotos del Valencia Basket - Joventut /

Sobre el próximo rival, sea Unicaja o Real Madrid, dijo que "todos los partidos son complicados y tampoco podemos estar muy pendientes de las virtudes del otro. Tenemos que minimizarlas pero sobre todo maximizar las nuestras. Seguimos en la competición con la misma ambición, sabiendo que habrán momentos buenos y momentos malos".

Noticias relacionadas

Badio, clave en el partido

También tomó la palabra en rueda de prensa Brancou Badio, uno de los mejores jugadores del partido. El jugador de Valencia Basket destacó el trabajo realizado y puso en valor el papel de todo el equipo: "Hemos tenido momentos y ellos también, buen partido de nuestra parte y hemos podido ganar el partido. Ha sido un momento duro pero hemos podido defender bien y asegurar los rebotes para hacer nuestro juego. Somos todos importantes, nosotros jugamos todos igual, cada uno con sus cualidades, cada uno hace lo que hace mejor y así nos ayudamos entre todos".