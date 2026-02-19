¿Cuándo vuelve a jugar el Valencia Basket en la Copa del Rey en el Roig Arena?

El Valencia Basket ya tiene un nuevo reto marcado en su camino como anfitrión. El conjunto taronja ya espera rival para las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto, que se celebra en València, en el imponente Roig Arena. Los taronja cumplieron en su estreno en el torneo derrotando al Joventut en el partido de cuartos de final. Ahora el Valencia Basket ya espera rival, que saldrá del duelo entre el Real Madrid y Unicaja de Málaga.

València vive días grandes de baloncesto. Como anfitrión del torneo, el Valencia Basket no solo compite por el título, sino que asume el reto emocional de jugar en casa ante su afición. El Roig Arena, escenario del evento, se prepara para otra jornada de máxima exigencia, con un ambiente que promete ser decisivo para los de Pedro Martínez.

Jorge Valero

¿Cuándo juega el Valencia Basket la semifinales?

El partido del sábado puede marcar el rumbo del torneo para el conjunto valenciano. La Copa del Rey es una competición corta, intensa y sin margen de error. Cada encuentro es una final anticipada y el nivel de los posibles rivales eleva todavía más la dificultad.

Unicaja llega como uno de los equipos más sólidos del curso y como actual campeón, mientras que el Real Madrid mantiene su condición habitual de aspirante al título en cada edición. Sea cual sea el adversario, el Valencia Basket tendrá que ofrecer su mejor versión para seguir soñando ante su público.

El hecho de disputar la Copa del Rey en València añade un componente especial. No es solo un partido más: es la oportunidad de avanzar en un torneo que reúne a las mejores plantillas del baloncesto español y hacerlo en el nuevo gran recinto deportivo de la ciudad.

Kam Taylor inicia una penetración en el Valencia Basket - Joventut de Copa del Rey / F. CALABUIG

Hora y fecha del partido de semifinales del Valencia Basket en la Copa del Rey

El Roig Arena se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del evento. Moderno, con capacidad para albergar a miles de espectadores y diseñado para grandes citas internacionales, el pabellón será nuevamente el epicentro del baloncesto nacional el sábado por la tarde.

La respuesta de la afición está siendo masiva. Cada jornada ha demostrado que el empuje desde la grada puede marcar diferencias en partidos igualados. El Valencia Basket sabe que jugar en casa puede ser un impulso, pero también una responsabilidad añadida.

Así pues el Valencia Basket luchará por meterse en la gran final del domingo el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 18:00h en un duelo que se emitirá por DAZN.

Un paso más hacia el título

La Copa del Rey es uno de los torneos más imprevisibles del calendario. En apenas unos días se decide todo. Para el Valencia Basket, el duelo del sábado representa la posibilidad de acercarse a la gran final y de consolidar su candidatura en un año especialmente simbólico para la ciudad.

El sábado, València volverá a latir al ritmo del baloncesto. Y el Valencia Basket buscará aprovechar su condición de anfitrión para seguir avanzando en un torneo que no concede segundas oportunidades.