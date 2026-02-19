El Real Madrid, rival de Valencia Basket en las semifinales de Copa del Rey

Valencia Basket ya conoce a su rival para las semifinales de la Copa del Rey y, tras cumplirse los pronósticos, será el Real Madrid, que en el segundo turno de partido de este jueves arrasó al Unicaja de Málaga y logró su pase para el último partido antes de la gran final del domingo.

Así, tanto el conjunto taronja como el blanco han cumplido con su papel de favoritos en cuartos y se verán las caras en un duelo a vida o muerte que bien se pued e calificar como una final anticipada, y es que ambos conjuntos son, junto al Barça, los grandes candidatos a levantar el trofeo de la competición del KO en esta primera edición del Roig Arena.

El Real Madrid, una apisonadora en cuartos

El equipo dirigido por Sergio Scariolo tuvo la mejor carta de presentación posible, arrollando a un Unicaja que no tuvo respuesta al ritmo impuesto desde la primera posesión. El Madrid encontró los tiros, tuvo el acierto y fue lo suficientemente agresivo en defensa como para desactivar al conjunto andaluz, que no estuvo metido en el encuentro en ningún momento.

Declaración de intenciones total del Real Madrid a los anfitriones de cara a la semifinales para un duelo que se prevé agónico y que apunta a decidirse por detalles.

Imagen del partido / EFE

Cuarto enfrentamiento entre ambos esta temporada

Lase semifinales de Copa será la cuarta ocasión que Valencia Basket y Real Madrid se vean las caras esta temporada. De los tres enfrentamientos anteriores, dos cayeron del bando taronja: la final de la Supercopa y el primer duelo entre ambos en Euroliga en el Roig Arena, mientras que el último, de Liga Endesa, se lo llevó el Real Madrid en su casa.

Este sábado, en otra competición distinta, Valencia Basket tendrá la oportunidad de poner el 3-1 en el head to head, mientras que el Real Madrid buscará empatar en lo que no será el último enfrentamiento entre ambos esta temporada. En juego, el pase a la final de la Copa del Rey y estar más cerca del segundo título de la temporada.