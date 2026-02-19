Sorpresa entre los descartes de Pedro Martínez ante el Joventut en la Copa

El Valencia Basket abre la Copa del Rey con su partido de cuartos de final ante el Joventut y lo hace con los 15 jugadores de la primera plantilla disponibles, por lo que Pedro Martínez se ha visto obligado a hacer tres descartes.

El técnico ya había avisado el miércoles que algunos jugadores estaban con molestias pero que todos estaban dispuestos a forzar, de ahí que haya podido hacer la convocatoria definitiva sincondicionantes físicos, incluso con un Josep Puerto que no pudo entrenar hace un par de días por fiebre. Eso sí, condicionada por la obligatoriedad de contar con cuatro españoles en la lista.

Jean Montero lanza a canasta antes del partido de Copa ante el Joventut. / F. Calabuig

Los convocados

La lista de 12 convocados, por tanto, está formada por Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Neal Sako, Darius Thompson y Matt Costello.

Por tanto, quedan fuera del partido ante el Joventut Isaac Nogués, Yankuba Sima y Omari Moore, poco habitual entre los descartes.