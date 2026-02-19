Valencia Basket arrasa a Manresa y se jugará el liderato del grupo ante Real Madrid

El Valencia Basket arrancó el partido frente a Bàsquet Manresa con intensidad y un juego colectivo sólido en La Fonteta. Samuel Cabello (1,81 m) se erigió como uno de los grandes protagonistas con un arranque demoledor, acompañado por Promise Amandi (1.85m), Nathan Furnemont (1,75 m) y Nikita Zamiatin (1,87 m), quienes aportaron puntos decisivos y control del rebote. Gracias a este equilibrio ofensivo y defensivo, Valencia Basket consiguió establecer una ventaja temprana y mantener el ritmo del partido, dejando buenas sensaciones de cara a su próximo compromiso ante Real Madrid en la fase de grupos de la Minicopa Endesa.

El conjunto dirigido por Carlos Albert mostró desde el inicio una versión muy inspirada en ataque, combinando acierto exterior con intensidad defensiva. Varios jugadores contribuyeron tanto en anotación como en el control del rebote, lo que permitió al equipo mantener el dominio del partido desde los primeros minutos. El quinteto inicial formado por Nathan Furnemont (1,75 m), Promise Ikponwmenosa Amandi (1,85 m), Patrick Eke (1,93 m), Nikita Zamiatin (1,87 m) y Jacobo Garrido (1,69 m) marcó el ritmo ofensivo y defensivo del Valencia Basket desde el salto inicial, sentando las bases para la ventaja temprana ante Manresa.

Inicio demoledor con Amandi como protagonista

El primer cuarto arrancó con un Valencia Basket muy enchufado. Jacobo Garrido (1,69 m) inauguró el marcador con una penetración y posteriormente un triple que marcaba el tono ofensivo local. Promise Amandi (1,85 m) se sumó inmediatamente con otro lanzamiento exterior, iniciando un parcial demoledor que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto con 8-0 en el marcador.

El alero taronja firmó un arranque espectacular, anotando desde el tiro libre, penetrando y conectando un nuevo triple para liderar un parcial que llegó hasta el 16-0 mediado el cuarto. Nathan Furnemont (1,75 m) amplió la diferencia con otro triple (19-0), confirmando el dominio absoluto de los valencianos en los primeros minutos.

Manresa logró reaccionar tímidamente con puntos de Majoral y Arnau Llobet, reduciendo distancias aprovechando unos minutos de menor acierto local. Sin embargo, el rebote ofensivo permitió a Oliwier Czarnecki (2,04 m) anotar para mantener la ventaja antes del cierre del periodo, que terminó con 23-14 favorable a los taronja.

Valencia Basket suma su segunda victoria y estará en las semifinales de la Minicopa Endesa / DAVID GRAU LLINARES

Valencia mantiene el control antes del descanso

El segundo cuarto comenzó con el mismo guión, con Nikita Zamiatin (1,87 m) anotando para ampliar la renta y Amandi continuando su gran actuación con un nuevo triple que le llevaba hasta los 12 puntos (28-14). Otro lanzamiento exterior de Zamiatin obligó nuevamente al banquillo catalán a detener el partido ante la creciente diferencia (31-14).

El Valencia Basket dominaba el ritmo con comodidad, encontrando puntos tanto en transición como en juego estático. Albert Monsonis (1,64 m) y Furnemont sumaron desde la penetración, mientras Manresa trataba de responder con acciones aisladas como el triple de Martí León.

El intercambio ofensivo mantuvo la ventaja valenciana por encima de la decena, con Samuel Cabello (1,81 m) anotando desde el perímetro y Zamiatin aportando tras una buena acción individual. En el tramo final, los locales consolidaron la diferencia gracias a Garrido y el trabajo colectivo, aunque un triple de José Pérez sobre la bocina permitió a los catalanes cerrar la primera mitad con 49-35 y mantenerse con opciones.

Valencia Basket sentencia el tercer cuarto con autoridad

La segunda mitad arrancó con Valencia Basket dominando de principio a fin. Samuel Cabello (1,81 m) abrió el marcador con una penetración, seguido de Nikita Zamiatin (1,87 m) que sumó de dos para mantener la ventaja amplia (53-35, 8:31). Manresa intentó frenar el ritmo con faltas, pero Patrick Eke (1,93 m) continuó aumentando la renta con una canasta de dos (55-35). Los visitantes probaron fortuna con un triple de Arnau Llobet, sin éxito, y Valencia respondió con Cabello y Eke para colocar 59-35.

Con el ecuador del cuarto, Zamiatin realizó un giro "marca de la casa" para anotar de dos (61-35) y Cabello aprovechó una pérdida rival para sumar otros dos puntos antes del tiempo muerto visitante (63-35). La superioridad taronja se reflejaba tanto ofensiva como defensivamente: Oliwier Czarnecki (2,04 m) taponó una acción rival y Cabello sentenció la jugada con un triple (68-39, 2:29). Promise Amandi (1,85 m) erigido como líder del equipo aumentó su cuenta con dos puntos más (70-43) y Nathan Furnemont (1,75 m) protagonizó una jugada final que forzó un dos más uno aunque falló el tiro. El tercer cuarto terminaría con un global de 74-48.

Cuarto cuarto: Valencia alcanza los 100 puntos y sentencia

El último periodo comenzó con Jacobo Garrido anotando y la diferencia ampliándose rápidamente (80-52). Furnemont y Cristian Negoita siguieron aumentando la renta, mientras Promise Amandi y Samuel Cabello se mostraban imparables, acercando al equipo a la centena de puntos. Cabello sumó de tres y de dos desde el tiro libre, y Pablo Navarro cerró con un triple (101-63). Patrick Eke sumó los últimos puntos del partido, dejando el resultado final en 105-63, un dominio incontestable del conjunto taronja.

Noticias relacionadas

Con esta victoria, el Valencia Basket se coloca en una posición inmejorable dentro del Grupo A, a la espera de su duelo de mañana ante Real Madrid, que ha vencido previamente a Manresa y Unicaja. El partido de mañana, que se jugará a las 12:00 en La Fonteta, decidirá el liderato del grupo y promete ser un enfrentamiento de alto nivel entre los equipos más fuertes de esta fase de la Minicopa Endesa.