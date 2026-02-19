Valencia Basket – Joventut, en directo | Partido de la Copa del Rey de baloncesto hoy

Se acabaron esperas, preparaciones y previas. La Copa del Rey 2026 ya está aquí y los encargados de dar el pistoletazo de salida son Valencia Basket, el anfitrión, y el Joventut de Badalona, que se miden este jueves a partir de las 18 horas en el Roig Arena en el primer partido de cuartos de final.

El conjunto taronja arranca su decimocuarta participación consecutiva en la competición del KO como favorito para alcanzar las semifinales, pero con un más que exigente rival en frente ante el que cayó hace apenas 10 días en Liga Endesa. Será, además, el estreno del flamante Roig Arena como sede de un gran torneo y cuyas gradas contarán con más de 2.600 aficionados taronjas que tratarán de llevar en volandas al equipo valenciano.

Sin bajas, pero obligados a "forzar"

Tras recalcar una y otra vez en las últimas semanas la importancia del estado físico, Pedro Martínez no va a tener que lidiar con ninguna baja para la Copa del Rey, aunque eso no significa que el vestuario no arrastre problemas físicos. El técnico cuenta con la plantilla al completo, pero en la rueda de prensa previa al partido ha dejado claro que "algunos jugadores están con molestias y van a forzar".

Joventut, un rival a tener muy en cuenta en el estreno

Por su parte el Asisa Joventut llega como tercer conjunto más laureado en esta competición, si bien no logra levantar un título copero desde 2008, año en el que también se cruzó con Valencia Basket en cuartos, venciendo aquel partido para igualar (1-1) los precedentes. Como curiosidad, en aquel inolvidable conjunto también estaba Ricky Rubio.

Uno de los mejores talentos de siempre en la historia del basket nacional regresa a la Copa del Rey quince años después. Ricky Rubio llega junto al equipo de su vida a la cita en el Roig Arena con ganas de aguarle la fiesta al anfitrión. El Joventut de Badalona se medirá al Valencia Basket en el estreno de la competición con la intención de dar la sorpresa. Rubio liderará a su equipo siempre desde su capacidad ilimitada para generar juego y ya sabe lo que es ganar la Copa con el Joventut, algo que consiguió en la edición de 2008. Ahora llega a València viviendo una segunda juventud y con unos promedios dignos de su talento: 12'2 puntos, 5'8 asistencias, 3'3 rebotes, 1'6 robos y un 15'7 de valoración.

Horario y dónde ver el debut de Valencia Basket en la Copa del Rey ante el Joventut

La Copa del Rey de Baloncesto arranca con uno de sus platos fuertes, el partido del anfitrión, el Valencia Basket, ante el Joventut. El estreno será este jueves 19 de febrero a las 18 horas y podrá verse en directo a través de DAZN, también podrá seguirse a través de Superdeporte.es.

Sigue el Valencia Basket - Joventut, en directo:

Jorge Valero

Gran ambiente el que disfrutamos en las inmediaciones del pabellón

A partir de las 18 horas arranca en el Roig Arena la Copa del Rey de baloncesto. Se viene un auténtico partidazo entre Joventut de Badalona y Valencia Basket