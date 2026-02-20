El Valencia Basket cede ante el Real Madrid y jugará las semifinales de la Minicopa como segundo de grupo

El Valencia Basket no pudo frenar el potencial del Real Madrid en La Fonteta y finalizará la fase de grupos en segunda posición tras un partido que se puso cuesta arriba desde los primeros minutos y en el que no llegó la reacción esperada. El equipo dirigido por Carlos Albert, que presentó de inicio a Patrick Eke (1,93), Promise Amandi (1,85), Nathan Furnemont (1,75), Cristian Negoita (2,00) y Nikita Zamiatin (1,87), se vio superado por el acierto exterior y la intensidad física del conjunto blanco.

Con este resultado final de 42-93 , los taronja acceden igualmente a las semifinales del torneo, donde se enfrentarán al primer clasificado del grupo B (liderato que se deciden FC Barcelona y Tirma Gran Canaria) en el encuentro programado para este sábado (16:00 horas), en busca de un billete para la gran final.

Inicio cuesta arriba

El partido comenzó con mucha intensidad en La Fonteta, con una grada entregada desde el salto inicial. Aunque el saque fue para el conjunto madrileño de Real Madrid, sería Patrick Eke (1,93) quien estrenaría el marcador para los taronja de Valencia Basket con un gran amague bajo el aro (2-0). Sin embargo, el conjunto blanco reaccionó rápido desde el tiro libre y pronto comenzó a imponer su ritmo, especialmente al contragolpe, castigando la falta de acierto local.

El Real Madrid encontró en Broyles y Traore a sus principales referencias ofensivas en estos primeros minutos, ampliando la ventaja con varios triples y acciones rápidas que obligaron a Carlos Albert a detener el partido con un tiempo muerto. La diferencia fue creciendo ante un Valencia Basket que generaba ocasiones pero no lograba convertirlas con regularidad, mientras Coulibaly se mostraba muy sólido en defensa para los visitantes.

En el tramo final del cuarto, los taronja intentaron reaccionar con acciones de Nathan Furnemont (1,75), Albert Monsonis (1,64) y Promise Amandi (1,85), pero un nuevo triple de Paniagua frenó cualquier intento de remontada. El primer periodo se cerró con un 16-32 y cinco faltas cometidas por cada equipo.

El conjunto taronja, superado desde el inicio por el acierto y el ritmo madridista. / DAVID GRAU LLINARES

Sin acierto antes del descanso

El tercer cuarto comenzó con una nueva muestra del dominio del conjunto blanco, que amplió la diferencia con una canasta de Coulibaly nada más reanudarse el juego (29-54). Promise Amandi (1,85) inauguró el casillero taronja en la segunda parte desde el tiro libre, pero el Valencia Basket seguía sin encontrar fluidez ofensiva, especialmente desde el perímetro, donde Patrick Eke (1,93) tampoco tuvo su día. Oliwier Czarnecki (2,04) sumó en la pintura, aunque el acierto exterior del Real Madrid, con Broyles como principal referencia, mantenía la brecha (33-59).

El ritmo visitante no bajaba y un espectacular mate de Coulibaly obligó a Carlos Albert a solicitar un nuevo tiempo muerto. Cabrera y el propio Coulibaly continuaron castigando a un Valencia Basket al que empezaba a pasar factura el esfuerzo físico, llegándose a superar los 40 puntos de diferencia mediado el periodo (36-76). Aun así, los taronja no bajaron los brazos y jugadores como Amandi (1,85) y Eke (1,93) lograron superar la decena de puntos en sus registros individuales.

La falta de acierto y también la poca fortuna (con varios lanzamientos que escupió el aro) impidieron cualquier intento de reacción local, mientras Broyles alcanzaba los 18 puntos antes del último cuarto. El tercer periodo se cerró con un contundente 40-80 que dejaba el encuentro decidido.

Sin cambios en el guion

El último cuarto comenzó con una canasta de Moncayo para el Real Madrid, a la que respondió rápidamente Cristian Negoita (2,00) para el Valencia Basket (42-82, 8:50). Con el partido ya prácticamente decidido, los minutos sirvieron más para intentar recuperar sensaciones de cara a la semifinal que para cambiar el rumbo del encuentro. Los taronja siguieron compitiendo con orgullo, pero la diferencia física y el acierto visitante continuaron marcando el ritmo.

A pesar de la derrota, el Valencia Basket juega este sábado las semifinales. / Valencia Basket

El Real Madrid mantuvo su intensidad hasta el final, sin conceder opciones a un Valencia Basket que pagó la falta de eficacia ofensiva y la acumulación de esfuerzos del torneo. Aun así, los locales no dejaron de intentarlo en ningún momento ante su afición. Los jugadores más destacados fueron Promise Amandi (1,85), con 11 puntos para Valencia Basket, y Broyles, que lideró a los madrileños con 18. El resultado final fue de 42-93 . Pese al resultado, Valencia Basket es en la Semifinal de la Minicopa Endesa 2026 y se medirá al primer clasificado del Grupo B.