A 40 minutos de la final de la Copa de Rey

Podría ser perfectamente el último y decisivo partido de la Copa del Rey, pero tendrá que conformarse con ser una 'final anticipada' en la ronda de semifinales. Valencia Basket y Real Madrid se miden este sábado a partir de 18:00 horas por un puesto en la gran final del domingo. El duelo que estaba destinado a darse, más tarde o más temprano, entre los dos equipos más en forma del baloncesto español.

Ambos cumplieron los pronósticos, Valencia Basket con algo más de apuros ante Joventut, y el Real Madrid en modo apisonadora frente a Unicaja. Pero el pasado, pasado es y poco o ningún peso va a tener en los 40 minutos que separan a ambos conjuntos de disputar el próximo domingo la final del torneo del KO.

Valencia Basket llega al duelo habiendo recuperado moral gracias a su sólido triunfo ante Joventut, y con la plantilla al completo a disposición de Pedro Martínez después de no haber tenido que lamentar lesiones el pasado jueves, pero el técnico todavía debe manejar las molestias y el cansancio físico que arrastra parte del equipo y del que lleva avisando ya varias semanas.

Pedro no quiere presión

El entrenador de Valencia Basket, minutos antes del entrenamiento de este viernes, atendió a los medios para analizar el partido y si una cosa quiso dejar clara es que solo hay un favorito y es el Real Madrid: "Sabemos que el Real Madrid tiene la obligación de ganar, pero nosotros tenemos la ilusión de competir y tratar de sacar un partido muy difícil contra un rival top. Ellos son los favoritos, claro, pero nosotros también tenemos la ilusión de competir y dar lo mejor de nosotros".

Aún así, Pedro Martínez no quiso adoptar el papel de víctima y destacó que, si están al cien por cien, tienen opciones: "Nosotros no vamos a ser víctimas propiciatorias. Si estamos bien físicamente, tenemos opciones de competir". Sobre el estado anímico de su plantilla, expresó que "estamos bien, animados, compitiendo, con muchas ganas de hacer un gran partido" y dejó claro que "si competimos como entrenamos, podemos tener alguna opción".

En la misma línea que su técnico, Matt Costello apuntó que "Es un gran partido, difícil para nosotros. Tendremos nuestras opciones si jugamos bien".

Los dos mejores

Más allá de presiones y favoritismos, lo que está claro es que es el duelo entre los dos equipos más en forma de baloncesto español. Ambos son primero y segundo en la clasificación de Liga Endesa, y también dominan todas las líneas estadísticas. Son los dos equipos más valorados del torneo, con el cuadro taronja promediando 113 créditos y el conjunto blanco 110,15. Valencia Basket es el que más anota (95,15) y el Real Madrid el tercero (92,75), aunque ambos equipos están igualados con la mejor eficiencia ofensiva de la competición con 1,21 puntos convertidos por posesión.

Además, destacan también en la parcela defensiva, con Valencia Basket siendo el mejor del torneo con 1,03 y el Real Madrid destacando con 1,08 puntos encajados por posesión.

El cuarto cruce de la saga

Con este, será el cuarto partido ya entre Valencia Basket y Real Madrid esta temporada. De los tres anteriores, dos han caído del bando taronja, el de la final de la Supercopa el pasado mes de septiembre y uno de Euroliga disputado en el Roig Arena. El último enfrentamiento entre ambos fue de Liga Endesa y lo ganó el conjunto blanco en su casa. Este sábado VBC tiene la oportunidad de poner el 3-1 en la saga particular de este curso y hacerlo, además, logrando el pase a la final del segundo título de la temporada.

Contra los precedentes coperos

A lo que tendrá que imponerse Valencia Basket es a los precedentes coperos, que sonríen claramente al Real Madrid. Seis veces se han visto las caras en la competición del KO y las seis han caído del lado blanco. Los taronja tratarán de poner fin a esa racha con el apoyo del Roig Arena, que si bien tendrá un aspecto equitativo en las gradas, contará con una mayoría taronja que llevará en volandas a sus jugadores.

Los 'monstars' de Space Jam

Hablar del Real Madrid es como hablar de los 'monstars' de la película de Space Jam, una plantilla cargada de estrellas contra la que estás obligado a dar el 110%. Mario Hezonja es el mejor anotador del equipo en competición nacional, aunque atribuirle la mayor importancia sería injusto en una plantilla que también cuenta con Trey Lyles, Facundo Campazzo o Edy Tavares, entre otros. El poderío interior del caboverdiano, además de la excesiva permisividad para las faltas que suele recibir de los árbitros, es siempre un dolor de cabeza para Valencia Basket.