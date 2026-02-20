Pedro Martínez: "El Madrid tiene la obligación de ganar, nosotros tenemos la ilusión"

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, ha hablado este jueves sobre el estado de su equipo antes del esperado duelo del sábado contra el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, que se disputará en el Roig Arena (18:00 horas). El técnico reparte elogios y presión a los blancos, pero confía en las posibilidades de su equipo, destacando la buena preparación y la mentalidad de los jugadores para afrontar el reto.

Estado del equipo: confianza y motivación

Pedro Martínez comenzó su comparecencia ante los medios con un mensaje claro: "Estamos bien, animados, compitiendo, con muchas ganas de hacer un gran partido". El técnico subrayó que el equipo llega a la cita con una mentalidad positiva y con la firme convicción de que, si hacen las cosas bien, tienen opciones de competir ante un rival de primer nivel. "Sabemos que el Real Madrid tiene la obligación de ganar, pero nosotros tenemos la ilusión de competir y tratar de sacar un partido muy difíci contra un rival top", explicó.

A pesar de la dificultad del desafío, Martínez se mostró seguro de que, si su equipo sigue la línea de trabajo de los entrenamientos, pueden plantar cara al conjunto madrileño. "Si competimos como entrenamos, podemos tener alguna opción", afirmó el técnico del Valencia, que el jueves se deshizo en las semifinales del Joventut de Badalona.

El Real Madrid, un rival exigente pero alcanzable

El Madrid llega a las semifinales tras una contundente victoria de 30 puntos ante Unicaja, lo que reafirma su nivel altísimo de juego. Sin embargo, el técnico valenciano no quiso entrar en demasiados detalles sobre el rival y prefirió centrarse en las fortalezas de su propio equipo. "Es un muy buen equipo, lo sabemos. Nosotros, por nuestra parte, queremos disfrutar de esta competición y dar lo mejor de nosotros", indicó Martínez, destacando que la clave será jugar los 40 minutos de la mejor manera posible.

El entrenador también se refirió a las diferencias tácticas entre ambos equipos, reconociendo el desafío que supone enfrentarse a un club de la talla del Madrid: "Nosotros debemos ser capaces de competir como entrenamos y disfrutar de competir contra un equipo top con mucha ilusión". Para Pedro Martínez, la presión está del lado madridista, que, por historia y por el resultado de su último partido, tiene la responsabilidad de ganar.

El impacto de Scariolo y el conocimiento del rival

Martínez también elogió al técnico rival, Sergio Scariolo, quien es ampliamente reconocido por su capacidad táctica. "Es un entrenador top, tácticamente impresionante. Tiene a todos los jugadores muy metidos. Le tengo una admiración máxima", comentó sobre el preparador del Real Madrid.

El factor pista y la motivación del público

Otro tema que el 'coach' del Valencia abordó fue el factor de jugar en casa, en el Roig Arena. Aunque el equipo cuenta con el apoyo de su afición, también debe enfrentarse a la presión de tener seguidores de otros equipos en las gradas, lo que puede restar ventaja al jugar como 'locales'. "Es cierto que ayer notamos el apoyo cercano de nuestra gente, pero no es lo mismo cuando juegas contra un equipo local", reflexionó.

Aprendizajes ante el Real Madrid: adaptarse a un rival físico y táctico

Pedro Martínez explicó que enfrentarse al Madrid supone un reto en varios aspectos, especialmente por la presencia de jugadores como Edy Tavares, cuyo impacto físico obliga a los rivales a modificar su planteamiento defensivo. “El Real Madrid tiene una gran capacidad física y defensiva. Te obliga a cambiar tu juego, a buscar otros tipos de tiros y a encontrar alternativas cuando no puedes encontrar buenos lanzamientos”, explicó Martínez, quien también destacó que, si no se encuentra una respuesta adecuada en defensa, el equipo podría tener problemas.

Un Real Madrid muy exigente, pero sin miedo a la competencia

A pesar de que el Madrid está considerado uno de los favoritos para ganar la Copa del Rey, Martínez no ve a su equipo como una víctima fácil. "Ellos son los favoritos, claro, pero nosotros también tenemos la ilusión de competir y dar lo mejor de nosotros", aseguró el técnico. De hecho, el Valencia Basket ha demostrado en los últimos tiempos que puede competir a alto nivel, a pesar de los obstáculos. "Hace dos semanas, el Real Madrid ganó de 30 puntos a Unicaja, un equipo que nos derrotó en casa. Nosotros no vamos a ser víctimas propiciatorias. Si estamos bien físicamente, tenemos opciones de competir", declaró con firmeza.

Conclusión: Ilusión y preparación para el reto

Noticias relacionadas

El entrenador de Valencia Basket concluyó su intervención con un mensaje claro a sus jugadores y seguidores: el equipo está preparado, motivado y con la ilusión de dar lo mejor en la Copa, sin renunciar a competir ante un gigante como el Madrid. "Vamos a disfrutar de la competición y a pelear por cada minuto del partido. Si hacemos todo lo que tenemos que hacer, tendremos opciones", aseguró el técnico.