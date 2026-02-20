Scariolo: "El anfitrión va a por todas, pero esperamos estar a la altura y competir contra ellos"

El Real Madrid apenas tuvo resistencia en el Unicaja en su partido de cuartos de final de la Copa del Rey, en el que se impuso por un rotundo 100-70. Eso sí, Scariolo tiene claro que la auténtica prueba de fuego llega el sábado con su cruce ante el Valencia Basket, anfitrión y otro de los favoritos al título tras su gran temporada tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga.

Semifinal a la vista

El Valencia Basket es un equipo buenísimo, tiene una plantilla larguísima, con muy buenos jugadores, buenos manejadores, muchísimos tiradores. Si miras los rankings de la ACB ves como están arriba en todo y eso tiene mucho mérito y es fruto de un trabajo de gran calidad, de una selección de plantilla a medida del entrenador, muy bien hecha. Tendrán además un apoyo tremendo de todo su público y es un anfitrión que va a por todas, pero nosotros creo que podemos pensar y plantearnos estar a la altura y competir contra ellos. Veremos si lo conseguiremos.

Además, el exseleccionador nacional destacó que "la tensión del partido del sábado será diferente y ese será el verdadero bautizo de fuego, una experiencia que les servirá para lo que vendrá después. La del sábado va a ser una gran experiencia de toma de conocimiento de qué es la tensión competitiva de una Liga de nivel tan alto como la ACB".

Sergio Scariolo, prudente ante el próximo partido Valencia BC - Real Madrid / acb Photo/Aitor Arrizabalaga

Mejora física

Ha sido importante que hayamos recuperado la eficiencia física de todos los jugadores, sabemos que cuando no la tenemos estamos más sujetos a altibajos de rendimiento y hemos estado bastante bien físicamente para poder defender cada uno y poder competir contra un rival muy bueno, que hace pocos días nos puso en grandes apuros. Estoy satisfecho por el esfuerzo individual de todos los jugadores y con la posibilidad de llegar con todos para la rotación.

El esfuerzo de los jugadores ha permitido repartir los minutos, al final nos hemos ganado el derecho de tener un día de descanso activo y que todos hayan terminado sanos y no cargados es importante.

Unicaja

El Unicaja ha venido con problemas físicos, hemos puesto el partido en un plano de intensidad muy alto y han fallado algún tiro que les ha quitado un poco de confianza, si fuera ellos no me angustiaría demasiado.

Lo que ha ido encarrilando el partido ha sido la prestación defensiva de todo el mundo.

Récord de puntos en Copa de Llull

Hay cosas en la cancha y cosas fuera. La titularidad es anecdótica, nos interesa ver cómo emparejar a los jugadores y equilibrar los quintetos, lo más importante es su capacidad mental de llevar su nivel de concentración a cotas tan altas en la preparación del partido, es contagioso. Sus compañeros le ven tan atentos y preparados, que ese liderazgo de ejemplo es contagioso.

Defensa

Yo no he visto todavía un equipo que gane algo sin defender bien, la tendencia natural es más de atacar, pero el trabajo poco a poco va dando sus frutos. Son competitivos, quieren ganar.