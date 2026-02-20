Scariolo: "Jugar en el Roig Arena contra el Valencia es una de las tareas más duras que hay"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ensalzó a su rival de este sábado en las semifinales de la Copa del Rey que se disputa en el Roig Arena, el Valencia Basket, y definió el jugar contra el equipo 'taronja' en su nuevo pabellón como "una tarea dura". Los blancos arrasaron en la semifinal a Unicaja de Málaga.

"Somos conscientes de que jugar contra el Valencia en València es una de las tareas más duras para cualquier equipo europeo. Juegan muy bien, tienen una identidad muy bien definida, con un gran entrenador y un trabajo de un par de años de construcción", explicó Scariolo este viernes en declaraciones a los medios.

"Es un equipazo y con la organización de la Copa del Rey en casa, delante de su público, tiene una oportunidad única de poder hacer algo grande y por supuesto generará una gran motivación", insistió.

En la víspera del cuarto Valencia - Madrid de la temporada

El Real Madrid y el Valencia Basket se han visto las caras tres veces esta temporada. El conjunto valenciano venció en la final de la Supercopa Endesa disputada en septiembre y también en la jornada 10 de la Euroliga, mientras que los madrileños vencieron en el partido más reciente correspondiente a 16 de la acb.

Sobre el historial de enfrentamientos, Scariolo destacó que "cada partido es diferente": "Seguramente el de mañana también lo será. Contra el Valencia tienes que atacar equilibrado para que no corran demasiado, ser sólidos en el perímetro para que no tengan posiciones liberadas y cerrar bien el rebote porque en eso son muy buenos".

En relación al estado de forma de su equipo, el técnico italiano valoró el trabajo de sus jugadores: "La tendencia es mejorar e ir hacia arriba. Hemos trabajado muy bien desde el inicio, más allá de lo que se ve en la cancha. Tenemos ciertas tendencias, fortalezas y debilidades que intentamos potenciar y maquillar. Pero la tendencia es positiva".