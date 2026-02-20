Horario y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid de Copa del Rey en el Roig Arena

Tanto Valencia Basket como Real Madrid se impusieron este jueves a Joventut y Unicaja respectivamente. Los de Pedro Martínez fueron de menos a más en un partido prácticamente resuelto en el tercer cuarto (95-84), mientras que los de Scariolo arrollaron a los malagueños (100-70). Ahora tendrán que verse las caras en semifinales de Copa del Rey por su lado del cuadro.

Valencianos y madrileños llegan en perfecto estado de forma a la cita del Roig Arena de este sábado. Entre los blancos, además, se encuentra el extaronja Alberto Abalde, jugador de rotación con muchas ganas de jugar ante la que fue su afición, aunque en distinto escenario. Contra Unicaja anotó 12 puntos para ser el tercer máximo anotador del equipo.

Alberto Abalde, en el partido de Copa ante Unicaja / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Llull, Almansa, Hezonja, Tavares...

El Real Madrid mezcla veteranía y juventud al contar con jugadores que podrían ser incluso padre e hijo. Sergio Llull (38 años) es el mayor, mientras que la potencial estrella Izan Almansa (20 años) y los habituales descartes Grinvalds y Amosov, de 18 años cada uno, son los más jóvenes. Mario Hezonja es el máximo anotador con 17 puntos de media en la ACB, siendo Lyles y Campazzo los únicos que le acompañan en dobles dígitos. Edy Tavares, cada vez más recuperado de sus molestias, intentará ser el dueño bajo el aro.

El Valencia Basket luchará contra el poderoso Real Madrid por meterse en la gran final del domingo. Las semifinales entre taronja y blancos son el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 18:00h en un duelo que se emitirá por DAZN. También podrás seguirlo en directo en Superdeporte.es